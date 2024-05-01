В Европарламенте призвали лишить Грузию статуса кандидата на членство в ЕС — какая причина
Евродепутат Виола фон Крамон призвала лишить Грузию статуса кандидата на членство в Европейском Союзе. Это произошло после применения насилия силовиками в Тбилиси на митинге против закона об "иноагентах".
Об этом Виола фон Крамон написала в соцсети X в среду, 1 мая.
Статус кандидата на членство в ЕС
По словам евродепутата, насилие против протестующих в Грузии, которые мирно демонстрировали против закона об "иноагентах", должно столкнуться с конкретными последствиями.
Она призвала отозвать у страны статус кандидата на вступление в ЕС.
К тому же Виола фон Крамон предложила остановить европейское финансирование проектов Грузии, ввести санкции против пророссийского олигарха и фактического руководителя партии власти Бидзины Иванишвили, а также запретить въезд для депутатов, которые голосовали за закон.
Напомним, 28 апреля в столице Грузии Тбилиси снова начались протесты против скандального закона "об иноагентах". К зданию парламента вышли тысячи человек.
Также 30 апреля полиция начала жестко разгонять протестующих в Тбилиси, вышедших на акцию против закона об "иноагентах". Между ними произошли стычки.
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