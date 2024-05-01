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В Европарламенте призвали лишить Грузию статуса кандидата на членство в ЕС — какая причина

1 мая 2024 16:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Европарламенте призвали лишить Грузию статуса кандидата на членство в ЕС — какая причина
Протест в Тбилиси. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Евродепутат Виола фон Крамон призвала лишить Грузию статуса кандидата на членство в Европейском Союзе. Это произошло после применения насилия силовиками в Тбилиси на митинге против закона об "иноагентах".

Об этом Виола фон Крамон написала в соцсети X в среду, 1 мая.

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По словам евродепутата, насилие против протестующих в Грузии, которые мирно демонстрировали против закона об "иноагентах", должно столкнуться с конкретными последствиями.

Она призвала отозвать у страны статус кандидата на вступление в ЕС.

К тому же Виола фон Крамон предложила остановить европейское финансирование проектов Грузии, ввести санкции против пророссийского олигарха и фактического руководителя партии власти Бидзины Иванишвили, а также запретить въезд для депутатов, которые голосовали за закон.

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Пост Виолы фон Крамон. Фото: скриншот

Напомним, 28 апреля в столице Грузии Тбилиси снова начались протесты против скандального закона "об иноагентах". К зданию парламента вышли тысячи человек.

Также 30 апреля полиция начала жестко разгонять протестующих в Тбилиси, вышедших на акцию против закона об "иноагентах". Между ними произошли стычки.

Европейский союз
митинг
Грузия
протесты
Европарламент

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