У Тбілісі протестувальники проти закону про "іноагентів" будують барикади

Протести в Тбілісі. Фото: Reuters

У столиці Грузії Тбілісі не вщухають протести проти закону про "іноагентів". Мітингувальники почали будувати барикади.

Відео з акцій протесту оприлюднило видання "Эхо Кавказа", повідомляють Новини.LIVE у четвер, 2 травня.

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Протестувальники будують барикади

У Тбілісі продовжуються протести проти закону про "іноагентів". Мітингувальники почали будувати барикади.

Такі дії були спровоковані тим, що правоохоронці застосували проти учасників протесту водомети та сльозогінний газ.

Розгін демонстрантів поліцією

Правоохоронці запевняють, що учасники мітингу поводилися агресивно. Вони намагалися пошкодити вхідні залізні двері парламенту. Тому поліції довелося застосувати сльозогінний газ та водомети.

"З метою відновлення правопорядку співробітники МВС застосували визначені законодавством спецзасоби, перцеві спреї та водомети", — повідомили в полції.

В правоохоронних органах закликали кожного учасника мітингу спокійно висловлювати свій протест, не допускати насильницьких дій і підкорятися законним вказівкам правоохоронців.

"Поліція вживатиме заходів проти будь-яких дій, що порушують правопорядок", — наголосили в МВС країни.

Закон про "іноагентів" у Грузії

Законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" парламент Грузії схвалив у першому читанні ще 7 березня. Згідно з ним, у країні мали створити реєстр так званих іноземних агентів — некомерційних юридичних організацій та ЗМІ, які фінансуються з-за кордону більш ніж на 20%.

Документ розкритикували у Євросоюзі та США. Опозиція заявила, що це калька з російського закону. Понад 400 неурядових та освітніх організацій та медіа виступили із закликом відхилити законопроєкт. Вони зазначили, що його ухвалення загрожує євроінтеграції Грузії.

У центрі Тбілісі кілька днів вирували масові протести. Десятки їх учасників були затримані поліцією.

28 квітня у столиці Грузії Тбілісі знову розпочалися протести проти скандального закону "про іноагентів". До будівлі парламенту вийшли тисячі людей.

Також 30 квітня поліція почала жорстко розганяти протестувальників у Тбілісі, які вийшли на акцію проти закону про "іноагентів". Між ними відбулися сутички.