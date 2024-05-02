Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Тбилиси протестующие против закона об "иноагентах" строят баррикады arrow

В Тбилиси протестующие против закона об "иноагентах" строят баррикады

2 мая 2024 10:44
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Тбилиси протестующие против закона об "иноагентах" строят баррикады
Протесты в Тбилиси. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В столице Грузии Тбилиси не утихают протесты против закона об "иноагентах". Митингующие начали строить баррикады.

Видео по акциям протеста обнародовало издание "Эхо Кавказа", сообщают Новини.LIVE в четверг, 2 мая.

Читайте также:

Протестующие строят баррикады

В Тбилиси продолжаются протесты против закона об "иноагентах". Митингующие начали строить баррикады.

Такие действия были спровоцированы тем, что правоохранители применили против протестующих водометы и слезоточивый газ.

Разгон демонстрантов полицией

Правоохранители уверяют, что митингующие вели себя агрессивно. Они пытались повредить входную железную дверь парламента. Поэтому полиции пришлось применить слезоточивый газ и водометы.

"В целях восстановления правопорядка сотрудники МВД применили определенные законодательством спецсредства, перечные спреи и водометы", — сообщили в полиции.

В правоохранительных органах призвали каждого митингующего спокойно выражать свой протест, не допускать насильственных действий и подчиняться законным указаниям правоохранителей.

"Полиция будет принимать меры против любых действий, нарушающих правопорядок", — подчеркнули в МВД страны.

Закон об "иноагентах" в Грузии

Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" парламент Грузии одобрил в первом чтении еще 7 марта. Согласно ему, в стране должны были создать реестр так называемых иностранных агентов — некоммерческих юридических организаций и СМИ, финансируемых из-за границы более чем на 20%.

Документ подвергся критике в Евросоюзе и США. Оппозиция заявила, что это калька по российскому закону. Более 400 неправительственных и образовательных организаций и медиа выступили с призывом отклонить законопроект. Они отметили, что его принятие чревато евроинтеграцией Грузии.

В центре Тбилиси несколько дней бушевали массовые протесты. Десятки их участников были задержаны полицией.

28 апреля в столице Грузии Тбилиси снова начались протесты против скандального закона "об иноагентах". В здание парламента вышли тысячи человек.

Также 30 апреля полиция начала жестко разгонять протестующих в Тбилиси, вышедших на акцию против закона об "иноагентах". Между ними произошли столкновения.

Европейский союз
митинг
Грузия
протесты
арест

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

Розклад ефірів

Всі ефіри