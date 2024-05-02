В Тбилиси протестующие против закона об "иноагентах" строят баррикады

Протесты в Тбилиси. Фото: Reuters

В столице Грузии Тбилиси не утихают протесты против закона об "иноагентах". Митингующие начали строить баррикады.

Видео по акциям протеста обнародовало издание "Эхо Кавказа", сообщают Новини.LIVE в четверг, 2 мая.

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Протестующие строят баррикады

В Тбилиси продолжаются протесты против закона об "иноагентах". Митингующие начали строить баррикады.

Такие действия были спровоцированы тем, что правоохранители применили против протестующих водометы и слезоточивый газ.

Разгон демонстрантов полицией

Правоохранители уверяют, что митингующие вели себя агрессивно. Они пытались повредить входную железную дверь парламента. Поэтому полиции пришлось применить слезоточивый газ и водометы.

"В целях восстановления правопорядка сотрудники МВД применили определенные законодательством спецсредства, перечные спреи и водометы", — сообщили в полиции.

В правоохранительных органах призвали каждого митингующего спокойно выражать свой протест, не допускать насильственных действий и подчиняться законным указаниям правоохранителей.

"Полиция будет принимать меры против любых действий, нарушающих правопорядок", — подчеркнули в МВД страны.

Закон об "иноагентах" в Грузии

Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" парламент Грузии одобрил в первом чтении еще 7 марта. Согласно ему, в стране должны были создать реестр так называемых иностранных агентов — некоммерческих юридических организаций и СМИ, финансируемых из-за границы более чем на 20%.

Документ подвергся критике в Евросоюзе и США. Оппозиция заявила, что это калька по российскому закону. Более 400 неправительственных и образовательных организаций и медиа выступили с призывом отклонить законопроект. Они отметили, что его принятие чревато евроинтеграцией Грузии.

В центре Тбилиси несколько дней бушевали массовые протесты. Десятки их участников были задержаны полицией.

28 апреля в столице Грузии Тбилиси снова начались протесты против скандального закона "об иноагентах". В здание парламента вышли тысячи человек.

Также 30 апреля полиция начала жестко разгонять протестующих в Тбилиси, вышедших на акцию против закона об "иноагентах". Между ними произошли столкновения.