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Польские фермеры вышли на протест в Варшаве — какие требования

10 мая 2024 16:23
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Польские фермеры вышли на протест в Варшаве — какие требования
Протест в Варшаве Фото: AP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Тысячи польских фермеров в Варшаве в пятницу, 10 мая, вышли на протест. Они требуют, чтобы власти отступили от требований Зеленого курса и запретили импорт продовольствия из Украины.

Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

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Протест фермеров в Варшаве 10 мая

Польские аграрии собрались возле Замковой площади в Варшаве и отправились в представительство Европейской комиссии и Сейма. Они по-прежнему требуют отказаться от Зеленого курса относительно экологических и климатических норм –— он предусматривает запрет автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и большие налоги на топливо.

Они считают, что последствия этого ощутит каждая семья страны, в частности из-за удорожания электроэнергии и тепла. А запрет на автомобили и топливо спровоцирует существенный рост цен.

Во время акции фермеры собирают подписи под петицией о проведении референдума по Зеленому курсу и планируют передать ее в Сейм.

Также протестующие настаивают на запрете импорта агропродукции из Украины из-за того, что она якобы "не проходит контроль и не имеет сертификатов". К митингу присоединились польские политики, в том числе от оппозиции.

Напомним, 1 мая в Грузии возобновился митинг против закона об "иноагентах". Полицейские применяли газ, чтобы разогнать людей.

Также мы писали, что 9 мая перед началом второго полуфинала Евровидения прошел митинг поклонников Палестины. Шведская полиция задержала нескольких активистов, нарушивших порядок.

Польша
протесты
фермеры
Варшава

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