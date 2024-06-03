Блокади на кордоні — де польські фермери відновлять страйк

Польські фермери на протесті. Фото: Marek Lapis/Forum

Польські фермери планують у вівторок, 4 червня, відновити блокування українсько-польського кордону. Вони можуть перекрити вантажну ділянку КПП "Рава-Руська — Гребенне".

Про це заявили в Держмитслужбі України у понеділок, 4 червня.

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Там зауважили, що, починаючи від завтра, з 10:00 до другої половини дня 6 червня очікується повна зупинка руху вантажних автомобілів на виїзд з України.

Водночас митники наголосили, що у напрямку на вʼїзд до України поляки можуть пропускати не більше 24 вантажівок на добу — тобто два запуски по 12 авто, а також до чотирьох автомобілів на годину з гуманітарними вантажами.

Скриншот допису Держмитслужби

"З 10:00 4 червня за київським часом до другої половини дня 6 червня польські фермери планують блокування вантажної ділянки в пункті пропуску "Рава-Руська — Хребенне". Відтак, очікується повна зупинка руху вантажних автомобілів на виїзд з України. У напрямку на вʼїзд в Україну польська сторона пропускатиме не більше 24 вантажівок на добу (два запуски по 12 авто), і до чотирьох автомобілів на годину з гуманітарними вантажами", — заявили митники із закликом враховувати інформацію при плануванні маршруту.

Нагадаємо, раніше тисячі польських аграріїв виходили на протест у Варшаві з вимогою відступити від вимог Зеленого курсу та заборонити імпорт продовольства з України.

Також наприкінці квітня мітингарі припинили блокування руху вантажівок через КПП "Рава-Руська — Гребенне".