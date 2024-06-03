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Польские фермеры планируют возобновить блокаду границы с Украиной — детали от Гостаможслужбы

3 июня 2024 18:20
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Блокады на границе — где польские фермеры возобновят забастовку
Польские фермеры на протесте. Фото: Marek Lapis/Forum
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Польские фермеры планируют во вторник, 4 июня, возобновить блокировку украинско-польской границы. Они могут перекрыть грузовой участок КПП "Рава-Русская — Гребенне".

Об этом заявили в Гостаможслужбе Украины в понедельник, 4 июня.

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Там отметили, что, начиная с завтрашнего дня с 10:00 до второй половины дня 6 июня, ожидается полная остановка движения грузовых автомобилей на выезд из Украины.

В то же время таможенники подчеркнули, что в направлении на въезд в Украину поляки могут пропускать не более 24 грузовиков в сутки — то есть два запуска по 12 авто, а также до четырех автомобилей в час с гуманитарными грузами.

забастовки на границе польша
Скриншот сообщения Гостаможслужбы

"С 10:00  4 июня по киевскому времени до второй половины дня 6 июня польские фермеры планируют блокировку грузового участка в пункте пропуска "Рава-Русская — Гребенне". Следовательно, ожидается полная остановка движения грузовых автомобилей на выезд из Украины. По направлению на въезд в Украину польская сторона будет пропускать не более 24 грузовиков в сутки (два запуска по 12 авто), и до четырех автомобилей в час с гуманитарными грузами", — заявили таможенники с призывом учитывать информацию при планировании маршрута.

Напомним, ранее тысячи польских аграриев выходили на протест в Варшаве с требованием отступить от требований Зеленого курса и запретить импорт продовольствия из Украины.

Также в конце апреля митингующие прекратили блокировку движения грузовиков через КПП "Рава-Русская-Гребенне".

Украина
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Польша
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