Польські фермери заблокують вантажі з українським зерном на кордоні з Литвою

Протест польських фермерів. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Польські фермери хочуть заблокувати контрольно-пропускний пункт на кордоні з Литвою у п'ятницю, 1 березня. Вони будуть зупиняти та перевіряти автомобілі, які можуть перевозити українське зерно.

Про це розповів співорганізатор протесту на литовському кордоні Кароліс Печіньскінс у коментарі LRT у понеділок, 26 лютого.

Вантажі з українським зерном на кордоні з Литвою

Учасники протесту планують зупиняти та перевіряти усі транспортні засоби на КПП між литовським містом Кальварія та польським Будзиськом, які можуть перевозити українське зерно чи іншу сільськогосподарську продукцію.

"Акція протесту має розпочатися 1 березня о 10 годині ранку. Це не буде повною блокадою пункту пропуску через кордон. Ми, фермери, разом з польською владою хотіли б перевірити, що перевозиться у вантажівках, приділяючи особливу увагу тим транспортним засобам, які можуть перевозити сільськогосподарську продукцію", — наголосив Печіньскінс.

Водночас протестувальники не мають наміру зупиняти легкові автомобілі, бензовози, промислові фургони або вантажівки, які перевозять худобу.

Нагадаємо, прикордонники оновили інформацію про черги авто на українському кордоні з країнами ЄС та Молдовою станом на вечір 26 лютого. Водночас вони радять врахувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на КПП.

Також 25 лютого у Польщі на залізниці у селі Котомеж невідомі висипали десять вагонів української кукурудзи.