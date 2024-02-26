Польські фермери розпочали протести на кордоні з Німеччиною

Протести польських фермерів на кордоні з Німеччиною. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Польські фермери заблокували рух вантажівок на ключовій трасі А2 на кордоні з Німеччиною. Вони перекрили автобан біля Франкфурта-на-Одері в понеділок, 26 лютого.

Про це пише видання Spiegel.

Наслідки блокади польських фермерів на кордоні з Німеччиною

Блокада призведе до затримки руху в Бранденбурзі до другої половини дня понеділка. Правоохоронці закликали перевізників уникати автобану А12, якщо це можливо. Вони порадили використовувати прикордонний перехід Помеллен на автобані 11 у Мекленбурзі-Пережній Померанії та прикордонний перехід Форст на автобані 13. Навіть тим, хто подорожує автівкою, теж варто обирати інші шляхи.

Протести польських фермерів на кордоні з Німеччиною. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

У виданні наголошують, що багато вантажівок, легкових автомобілів та автобусів були змушені в неділю, 25 лютого, їхати в об'їзд, адже трактори було припарковано протяжністю на багато кіломентрів на польській стороні.

Протести німецьких фермерів

Крім того, на міському мосту у Франкфурті-на-Одері з боку Німеччини також заблокували рух тракторами, фургонами та вантажівками.

Там німецькі фермери розпочали протести проти запланованого скорочення субсидій на сільськогосподарське дизельне паливо.

Протести польських фермерів на кордоні з Німеччиною. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Чого вимагають польські фермери

За інформацією польських ЗМІ, деякі аграрії чекають у своїх машинах на зустріч з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском та відкликання політики Зеленого курсу Євросоюзу.

"Ми чекаємо на прем'єр-міністра", — написали на одному з плакатів, який розмістили на машинах фермерів.

"Політика ЄС руйнує фермерів", — додали протестувальники.

Нагадаємо, 20 лютого польські фермери влаштували масову акцію протесту і перекрили шість пунктів пропуску на кордоні з Україною.

Також Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація, яка склалася на кордоні з Польщею є неприємною та нею намагаються скористатися в Росії. За його словами, цю проблему має вирішити новий уряд Польщі.

Нещодавно під час протестів у Польщі в черговий раз помітили проросійські гасла. На цей раз їх вивісили під час візиту міністра сільського господарства Чеслава Топорського до протестувальників у Зосіні.

