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Польські фермери розпочали протести на кордоні з Німеччиною

26 лютого 2024 12:26
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Польські фермери розпочали протести на кордоні з Німеччиною
Протести польських фермерів на кордоні з Німеччиною. Фото: REUTERS/Lisi Niesner
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Польські фермери заблокували рух вантажівок на ключовій трасі А2 на кордоні з Німеччиною. Вони перекрили автобан біля Франкфурта-на-Одері в понеділок, 26 лютого.

Про це пише видання Spiegel.

Наслідки блокади польських фермерів на кордоні з Німеччиною

Блокада призведе до затримки руху в Бранденбурзі до другої половини дня понеділка. Правоохоронці закликали перевізників уникати автобану А12, якщо це можливо. Вони порадили використовувати прикордонний перехід Помеллен на автобані 11 у Мекленбурзі-Пережній Померанії та прикордонний перехід Форст на автобані 13. Навіть тим, хто подорожує автівкою, теж варто обирати інші шляхи. 

протести фермерів на кордоні з Німеччиною
Протести польських фермерів на кордоні з Німеччиною. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

У виданні наголошують, що багато вантажівок, легкових автомобілів та автобусів були змушені в неділю, 25 лютого, їхати в об'їзд, адже трактори було припарковано протяжністю на багато кіломентрів на польській стороні. 

Протести німецьких фермерів

Крім того, на міському мосту у Франкфурті-на-Одері з боку Німеччини також заблокували рух тракторами, фургонами та вантажівками.

Там німецькі фермери розпочали протести проти запланованого скорочення субсидій на сільськогосподарське дизельне паливо.

польські фермери почали протести на кордоні з Німеччиною
Протести польських фермерів на кордоні з Німеччиною. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Чого вимагають польські фермери

За інформацією польських ЗМІ, деякі аграрії чекають у своїх машинах на зустріч з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском та відкликання політики Зеленого курсу Євросоюзу. 

"Ми чекаємо на прем'єр-міністра", — написали на одному з плакатів, який розмістили на машинах фермерів.

"Політика ЄС руйнує фермерів", — додали протестувальники. 

Нагадаємо, 20 лютого польські фермери влаштували масову акцію протесту і перекрили шість пунктів пропуску на кордоні з Україною.

Також Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація, яка склалася на кордоні з Польщею є неприємною та нею намагаються скористатися в Росії. За його словами, цю проблему має вирішити новий уряд Польщі

Нещодавно під час протестів у Польщі в черговий раз помітили проросійські гасла. На цей раз їх вивісили під час візиту міністра сільського господарства Чеслава Топорського до протестувальників у Зосіні.
 

Польща
Німеччина
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