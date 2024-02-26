Польські фермери розпочали протести на кордоні з Німеччиною
Польські фермери заблокували рух вантажівок на ключовій трасі А2 на кордоні з Німеччиною. Вони перекрили автобан біля Франкфурта-на-Одері в понеділок, 26 лютого.
Про це пише видання Spiegel.
Наслідки блокади польських фермерів на кордоні з Німеччиною
Блокада призведе до затримки руху в Бранденбурзі до другої половини дня понеділка. Правоохоронці закликали перевізників уникати автобану А12, якщо це можливо. Вони порадили використовувати прикордонний перехід Помеллен на автобані 11 у Мекленбурзі-Пережній Померанії та прикордонний перехід Форст на автобані 13. Навіть тим, хто подорожує автівкою, теж варто обирати інші шляхи.
У виданні наголошують, що багато вантажівок, легкових автомобілів та автобусів були змушені в неділю, 25 лютого, їхати в об'їзд, адже трактори було припарковано протяжністю на багато кіломентрів на польській стороні.
Протести німецьких фермерів
Крім того, на міському мосту у Франкфурті-на-Одері з боку Німеччини також заблокували рух тракторами, фургонами та вантажівками.
Там німецькі фермери розпочали протести проти запланованого скорочення субсидій на сільськогосподарське дизельне паливо.
Чого вимагають польські фермери
За інформацією польських ЗМІ, деякі аграрії чекають у своїх машинах на зустріч з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском та відкликання політики Зеленого курсу Євросоюзу.
"Ми чекаємо на прем'єр-міністра", — написали на одному з плакатів, який розмістили на машинах фермерів.
"Політика ЄС руйнує фермерів", — додали протестувальники.
Нагадаємо, 20 лютого польські фермери влаштували масову акцію протесту і перекрили шість пунктів пропуску на кордоні з Україною.
Також Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація, яка склалася на кордоні з Польщею є неприємною та нею намагаються скористатися в Росії. За його словами, цю проблему має вирішити новий уряд Польщі.
Нещодавно під час протестів у Польщі в черговий раз помітили проросійські гасла. На цей раз їх вивісили під час візиту міністра сільського господарства Чеслава Топорського до протестувальників у Зосіні.
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