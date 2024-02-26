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Польские фермеры начали протесты на границе с Германией

26 февраля 2024 12:26
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Польские фермеры начали протесты на границе с Германией
Протесты польских фермеров на границе с Германией. Фото: REUTERS/Lisi Niesner
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Польские фермеры заблокировали движение грузовиков на ключевой трассе А2 на границе с Германией. Они перекрыли автобан возле Франкфурта-на-Одере в понедельник, 26 февраля.

Об этом пишет издание Spiegel.

Последствия блокады польских фермеров на границе с Германией

Блокада приведет к задержке движения в Бранденбурге до второй половины дня понедельника. Правоохранители призвали перевозчиков избегать автобана А12, если это возможно. Они посоветовали использовать пограничный переход Помеллен на автобане 11 в Мекленбурге-Пережной Померании и пограничный переход Форст на автобане 13. Даже тем, кто путешествует на автомобиле, тоже стоит выбирать другие пути.

протесты фермеров на границе с Германией
Протесты польских фермеров на границе с Германией. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

В издании отмечают, что многие грузовики, легковые автомобили и автобусы были вынуждены в воскресенье, 25 февраля, ехать в объезд, ведь тракторы были припаркованы протяженностью на много киломентров на польской стороне.

Протесты немецких фермеров

Кроме того, на городском мосту во Франкфурте-на-Одере со стороны Германии также заблокировали движение тракторами, фургонами и грузовиками.

Там немецкие фермеры начали протесты против запланированного сокращения субсидий на сельскохозяйственное дизельное топливо.

польские фермеры начали протесты на границе с Германией
Протесты польских фермеров на границе с Германией. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Чего требуют польские фермеры

По информации польских СМИ, некоторые аграрии ждут в своих машинах встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском и отзыва политики Зеленого курса Евросоюза. 

"Мы ждем премьер-министра", — написали на одном из плакатов, который разместили на машинах фермеров.

"Политика ЕС разрушает фермеров", — добавили протестующие.

Напомним, 20 февраля польские фермеры устроили массовую акцию протеста и перекрыли шесть пунктов пропуска на границе с Украиной.

Также Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сложившаяся на границе с Польшей ситуация неприятна и ею пытаются воспользоваться в России. По его словам, эту проблему должно решить новое правительство Польши.

Недавно во время протестов в Польше в очередной раз заметили пророссийские лозунги. В этот раз их вывесили во время визита министра сельского хозяйства Чеслава Топорского к протестующим в Зосине.

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