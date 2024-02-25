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Протести у Польщі — ЗМІ помітили нові проросійські гасла

25 лютого 2024 09:45
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Протести у Польщі — ЗМІ помітили нові проросійські гасла
Протест польських фермерів у Гданську. Фото: REUTERS/Lukasz Glowala
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На протестах у Польщі знову помітили проросійські гасла. Цього разу їх вивісили під час візиту міністра сільського господарства Чеслава Топорського до протестувальників у Зосіні.

Про це повідомляє польське видання RMF24

Проросійські гасла на протестах в Польщі 

Зазначається, що 24 лютого у Зосин до протестувальників приїжджав Топорський разом зі своїм заступником Стефаном Краєвським. На їхній зустрічі були помічені проросійські гасла.

Організатори подібних протестів стверджують, що не знають про банери та плакатами з проросійськими гаслами, адже це пропагують люди з невідомих організацій. 

"Хтось приїжджає і хоче показатися. Сьогодні є всілякі національні девіації, і це не від нас", — сказав один з організаторів Веслав Грін. 

Він наголосив, що причетні до протестів подбали, аби візит міністра сільського господарства проходив у спокійній атмосфері без звинувачень, обкидання яйцями чи іншими пред'явами. 

"Ми стежили за тим, щоб яйця не полетіли. Якщо ви господар, ви повинні відповідати за гостей у своєму будинку. Ми дивилися разом з поліцією, щоб був порядок", — сказав Грін. 

Нагадаємо, декілька днів тому під час протесту на автостраді у польському селі Ґожичкі, яке розташоване на кордоні з Чехією, з'явився плакат із написом: "Путін, розберися з Україною, Брюсселем і нашими правителями". 

Польські правоохоронні органи покарали страйкаря за банер із закликом до Путіна. Плакат одразу було знято та знищено. Наразі йому повідомили про підозри, зокрема, в пропаганді комуністичної ідеології.

У МЗС Польщі різко відреагували на дії мітингувальника та закликали протестувальників не підтримувати подібні заклики, тому що це впливає на репутацію держави.

Польща
кордон
протести
проросійське угруповання
фермери
зерно
автомобіль

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