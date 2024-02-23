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Демонстрував проросійські гасла під час блокади — польському фермеру оголосили підозри

23 лютого 2024 19:52
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Демонстрував проросійські гасла під час блокади — польському фермеру оголосили підозри
Надпис на тракторі польського фермера. Фото: Gazeta Wyborcza
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Один з польських фермерів під час блокування кордону на тракторі вивісив плакат з проросійськими гаслами. Правоохоронці повідомили йому про підозри, зокрема, в пропаганді комуністичної ідеології.

Про це повідомила пресслужба Окружної прокуратури міста Глівіце.

Демонстрував проросійські гасла

Поліція затримала 20 лютого водія одного з тракторів, які брали участь в акції протесту на кордону. Польський фермер вивісив на передній частині автомобіля прапор СРСР із написом "Путін, наведи порядок в Україні, Брюсселі та серед наших правителів".

Фермера 23 лютого викликали на допит, однак він відмовився надавати пояснення.

Поведінка протестувальника може розцінюватися, як пропаганда ідеології, що закликає до застосування насильства з метою впливу на політичне чи суспільне життя.

Також його звинувачують в підтримці агресії РФ проти України та популяризації відповідної символіки.

Польська прокуратура застосувала до підозрюваного запобіжні заходи у вигляді нагляду правоохоронців та майнової поруки. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, у МЗС Польщі різко відреагували на дії мітингувальника та закликали протестувальників не підтримувати подібні заклики, тому що це впливає на репутацію держави.

Також ми писали, що польські правоохоронні органи одразу зняли та знищили плакат із закликом до Путіна.

Польща
кордон
протести
прикордонники
блокада

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