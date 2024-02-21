У МЗС Польщі відреагували на скандальний заклик фермерів до Путіна

Проросійський банер на тракторі польського фермера. Фото: Gazeta Wyborcza

Під час протесту польських фермерів один з учасників 20 лютого почепив на свій трактор проросійський банер, на якому було написано: "Путін, розберися з Україною та Брюсселем, та нашими правителями". У Міністерстві закордонних справ Польщі різко відреагували на такі дії мітингувальника та закликали протестувальників не підтримувати подібні заклики, тому що це впливає на репутацію держави.

Про це заявив речник МЗС Польщі Павел Вронський, повідомляє видання "Європейська правда".

Реакція польського МЗС на скандальний проросійський банер на протесті

Поруч із плакатом "розібратися з Україною і Брюсселем" мітингувальники почепили прапор СРСР. Такі дії обурили та стривожили керівництво країни.

"МЗС з найвищим занепокоєнням відзначає появу на останніх блокадах аграріїв антиукраїнських гасел і гасел, що вихваляють Владіміра Путіна і війну, яку він продовжує вести", — зауважили у відомстві.

Також вказано, що подібні вчинки шкодять репутації Польщі, яка активно допомагає та підтримує Україну у війні з Росією. Крім того, це дискредитує організаторів протестів, зазначили в міністерстві.

"Ми переконані, що це спроба "захопити" протестний рух фермерів з боку радикальних і безвідповідальних груп, ймовірно, під впливом російських агентів. Закликаємо організаторів протестів ідентифікувати і вилучити зі своїх лав нечисленних ініціаторів цієї і подібних дій. Теперішнє становище польських фермерів — це результат агресії Владіміра Путіна проти України і наслідків цього для глобальної економіки, а не те, що українці захищаються від агресії", — підкреслив Вронський.

На додаток речник назвав ситуацію на мітингу "шокуючою" та наголосив, що такі інциденти дискредитують акції протесту.

"Ці дії не допомагають ні самим фермерам, ні вирішенню суперечки з Україною. Єдиний, хто виграє від цього – російський диктатор Владімір Путін", — додав посадовець.

За його словами, не має значення, хто стоїть за поширенням такого гасла

Він додав, що не важливо, хто стоїть за просуванням таких гасел в Польщі, чи агенти РФ, чи "корисні ід***и".

Нагадаємо, випадок стався під час протесту на автостраді у польському селі Ґожичкі, яке розташоване на кордоні з Чехією. Пересічні поляки, як і інші учасники мітингу, не підтримали такий заклик колеги. Фермери наголосили, що "тримають кулачки" за Україну у боротьбі проти Росії.

Польські правоохоронні органи покарали страйкаря, за банер із закликом до Путіна. Плакат одразу було знято та знищено.