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В МИД Польши отреагировали на скандальный призыв фермеров к Путину

21 февраля 2024 16:29
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В МИД Польши отреагировали на скандальный призыв фермеров к Путину
Пророссийский баннер на тракторе польского фермера. Фото: Gazeta Wyborcza
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Во время протеста польских фермеров один из участников 20 февраля повесил на свой трактор пророссийский баннер, на котором было написано: "Путин, разберись с Украиной и Брюсселем и нашими правителями". В Министерстве иностранных дел Польши резко отреагировали на такие действия митингующего и подчеркнули протестующим не поддерживать подобные призывы, потому что это влияет на репутацию государства.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Польши Павел Вронский, сообщает издание "Европейская правда".

Реакция польского МИДа на скандальный пророссийский баннер на протесте

Рядом с плакатом "разобраться с Украиной и Брюсселем" митингующие повесили флаг СССР. Такие действия возмутили и встревожили руководство страны.

"МИД с высокой обеспокоенностью отмечает появление на последних блокадах аграриев антиукраинских лозунгов и лозунгов, восхваляющих Владимира Путина и войну, которую он продолжает вести", — отметили в ведомстве.

Также указано, что подобные поступки вредят репутации Польши, активно помогающей и поддерживающей Украину в войне с Россией. Кроме того, это дискредитирует организаторов протестов, отметили в министерстве.

"Мы убеждены, что это попытка "захватить" протестное движение фермеров со стороны радикальных и безответственных групп, вероятно, под влиянием российских агентов. Призываем организаторов протестов идентифицировать и изъять из своих рядов немногочисленных инициаторов этого и подобных действий. Нынешнее положение польских — это результат агрессии Владимира Путина против Украины и последствий этого для глобальной экономики, а не то, что украинцы защищаются от агрессии", — подчеркнул Вронский.

В дополнение спикер назвал ситуацию на митинге "шокирующей" и подчеркнул, что такие инциденты дискредитируют акции протеста.

"Эти действия не помогают ни самим фермерам, ни разрешению спора с Украиной. Единственный, кто выиграет от этого — российский диктатор Владимир Путин", — добавил чиновник.

По его словам, не имеет значения, кто стоит за распространением такого лозунга.

Он добавил, что не важно, кто стоит за продвижением таких лозунгов в Польше, или агенты РФ, или "полезные ид***ы".

Напомним, случай произошел во время протеста на автостраде в польском селе Гожочки, расположенном на границе с Чехией. Рядовые поляки, как и другие митингующие, не поддержали такой призыв коллеги. Фермеры подчеркнули, что "держат кулачки" за Украину в борьбе против России.

Польские правоохранительные органы наказали забастовщика за баннер с призывом к Путину. Плакат был сразу снят и уничтожен.

Польша
владимир путин
МИД
протесты
Украина
фермеры
блокада

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