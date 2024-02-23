Демонстрировал пророссийские лозунги во время блокады — польскому фермеру объявили подозрения
Один из польских фермеров при блокировании границы на тракторе вывесил плакат с пророссийскими лозунгами. Правоохранители сообщили ему о подозрениях, в частности, в пропаганде коммунистической идеологии.
Об этом сообщила пресс-служба Окружной прокуратуры города Гливице.
Демонстрировал пророссийские лозунги
Полиция задержала 20 февраля водителя одного из тракторов, участвовавших в акции протеста на границе. Польский фермер вывесил на передней части автомобиля флаг СССР с надписью "Путин, наведи порядок в Украине, Брюсселе и среди наших правителей".
Фермера 23 февраля вызвали на допрос, однако он отказался давать объяснения.
Поведение протестующего может расцениваться как пропаганда идеологии, призывающей к применению насилия с целью влияния на политическую или общественную жизнь.
Также он обвиняется в поддержке агрессии РФ против Украины и популяризации соответствующей символики.
Польская прокуратура применила к подозреваемому меры предосторожности в виде надзора правоохранителей и имущественной поруки. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.
Напомним, в МИД Польши резко отреагировали на действия митингующего и призвали протестующих не поддерживать подобные призывы, потому что это влияет на репутацию государства.
Также мы писали, что польские правоохранительные органы сразу же сняли и уничтожили плакат с призывом к Путину.
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