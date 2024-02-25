Протесты в Польше — СМИ заметили новые пророссийские лозунги

Протест польских фермеров в Гданьске. Фото: REUTERS/Lukasz Glowala

На протестах в Польше снова заметили пророссийские лозунги. В этот раз их вывесили во время визита министра сельского хозяйства Чеслава Топорского к протестующим в Зосине.

Об этом сообщает польское издание RMF24.

Пророссийские лозунги на протестах в Польше

Отмечается, что 24 февраля в Зосин к протестующим приезжал Топорский вместе со своим заместителем Стефаном Краевским. На их встрече были замечены пророссийские лозунги.

Minister @CzSiekierski wraz z sekretarzem stanu @StefanKrajewski przyjechali dziś do protestujących w #Zosin rolników.

💬Czesław Siekierski 🇵🇱: Rozmawiamy z Unią Europejską 🇪🇺 iz rolnikami. Rozmawiamy z Ukrainą 🇺🇦 на szczeblu ministerialnym иw grupach roboczych.

Szczegóły… pic.twitter.com/a4NmX6wEIp — Ministerstwo Rolnictwa и Rozwoju Wsi (@MRiRW_GOV_PL) February 24, 2024

Организаторы подобных протестов утверждают, что не знают о баннерах и плакатах с пророссийскими лозунгами, ведь это пропагандируют люди из неизвестных организаций.

"Кто-то приезжает и хочет показаться. Сегодня есть всевозможные национальные девиации, и это не от нас", — сказал один из организаторов Веслав Грин.

Он отметил, что причастные к протестам позаботились о том, чтобы визит министра сельского хозяйства проходил в спокойной атмосфере без обвинений, оббрасывания яйцами или других предъявлений.

"Мы следили за тем, чтобы яйца не летели. Если вы хозяин, вы должны отвечать за гостей в своем доме. Мы смотрели вместе с полицией, чтобы был порядок", — сказал Грин.

Напомним, несколько дней назад во время протеста на автостраде в польском селе Гожочки, расположенном на границе с Чехией, появился плакат с надписью: "Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями".

Польские правоохранительные органы наказали забастовщика за баннер с призывом к Путину. Плакат был сразу снят и уничтожен. Ему сообщили о подозрениях, в частности, в пропаганде коммунистической идеологии.

В МИД Польши резко отреагировали на действия митингующего и призвали протестующих не поддерживать подобные призывы, потому что это влияет на репутацию государства.