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Польские фермеры заблокируют грузы с украинским зерном на границе с Литвой

26 февраля 2024 20:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Польские фермеры заблокируют грузы с украинским зерном на границе с Литвой
Протест польских фермеров. Фото: REUTERS/Lisi Niesner
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Польские фермеры хотят заблокировать контрольно-пропускной пункт на границе с Литвой в пятницу, 1 марта. Они будут останавливать и проверять автомобили, перевозящие украинское зерно.

Об этом рассказал соорганизатор протеста на литовской границе Каролис Печеньскинс в комментарии LRT в понедельник, 26 февраля.

Грузы с украинским зерном на границе с Литвой

Участники протеста планируют останавливать и проверять все транспортные средства на КПП между литовским городом Кальвария и польским Буддиском, которые могут перевозить украинское зерно или другую сельскохозяйственную продукцию.

"Акция протеста должна начаться 1 марта в 10 часов утра. Это не будет полной блокадой пункта пропуска через границу. Мы, фермеры, вместе с польскими властями хотели бы проверить, что перевозится в грузовиках, уделяя особое внимание транспортным средствам, которые могут перевозить сельскохозяйственную продукцию", — подчеркнул Печеньскинс.

В то же время протестующие не намерены останавливать легковые автомобили, бензовозы, промышленные фургоны или грузовики, которые перевозят животных.

Напомним, пограничники обновили информацию об очередях авто на украинской границе со странами ЕС и Молдовой по состоянию на вечер 26 февраля. В то же время, они советуют учесть возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб на КПП.

Также 25 февраля в Польше на железной дороге в селе Котомеж неизвестные высыпали десять вагонов украинской кукурузы.

Польша
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Литва
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Украина
зерно
автомобиль

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