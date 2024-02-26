Польские фермеры заблокируют грузы с украинским зерном на границе с Литвой
Польские фермеры хотят заблокировать контрольно-пропускной пункт на границе с Литвой в пятницу, 1 марта. Они будут останавливать и проверять автомобили, перевозящие украинское зерно.
Об этом рассказал соорганизатор протеста на литовской границе Каролис Печеньскинс в комментарии LRT в понедельник, 26 февраля.
Грузы с украинским зерном на границе с Литвой
Участники протеста планируют останавливать и проверять все транспортные средства на КПП между литовским городом Кальвария и польским Буддиском, которые могут перевозить украинское зерно или другую сельскохозяйственную продукцию.
"Акция протеста должна начаться 1 марта в 10 часов утра. Это не будет полной блокадой пункта пропуска через границу. Мы, фермеры, вместе с польскими властями хотели бы проверить, что перевозится в грузовиках, уделяя особое внимание транспортным средствам, которые могут перевозить сельскохозяйственную продукцию", — подчеркнул Печеньскинс.
В то же время протестующие не намерены останавливать легковые автомобили, бензовозы, промышленные фургоны или грузовики, которые перевозят животных.
Напомним, пограничники обновили информацию об очередях авто на украинской границе со странами ЕС и Молдовой по состоянию на вечер 26 февраля. В то же время, они советуют учесть возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб на КПП.
Также 25 февраля в Польше на железной дороге в селе Котомеж неизвестные высыпали десять вагонов украинской кукурузы.
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