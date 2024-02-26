Польские фермеры заблокируют грузы с украинским зерном на границе с Литвой

Протест польских фермеров. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Польские фермеры хотят заблокировать контрольно-пропускной пункт на границе с Литвой в пятницу, 1 марта. Они будут останавливать и проверять автомобили, перевозящие украинское зерно.

Об этом рассказал соорганизатор протеста на литовской границе Каролис Печеньскинс в комментарии LRT в понедельник, 26 февраля.

Грузы с украинским зерном на границе с Литвой

Участники протеста планируют останавливать и проверять все транспортные средства на КПП между литовским городом Кальвария и польским Буддиском, которые могут перевозить украинское зерно или другую сельскохозяйственную продукцию.

"Акция протеста должна начаться 1 марта в 10 часов утра. Это не будет полной блокадой пункта пропуска через границу. Мы, фермеры, вместе с польскими властями хотели бы проверить, что перевозится в грузовиках, уделяя особое внимание транспортным средствам, которые могут перевозить сельскохозяйственную продукцию", — подчеркнул Печеньскинс.

В то же время протестующие не намерены останавливать легковые автомобили, бензовозы, промышленные фургоны или грузовики, которые перевозят животных.

Напомним, пограничники обновили информацию об очередях авто на украинской границе со странами ЕС и Молдовой по состоянию на вечер 26 февраля. В то же время, они советуют учесть возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб на КПП.

Также 25 февраля в Польше на железной дороге в селе Котомеж неизвестные высыпали десять вагонов украинской кукурузы.