Як реагував світ на замах на Трампа — деталі

Виступ Дональда Трампа у Пенсильванії перед замахом. Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Нещодавно в американському штаті Пенсильванія трапився замах на колишнього президента країни Дональда Трампа. Свої побажання та слова підтримку чинному кандидату в президенти на виборах у листопаді висловили численні лідери країн.

Новини.LIVE зібрали добірку реакцій світових лідерів на спробу вбивства політика.

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Серед тих, хто засудив стрілянину:

президент США Джо Байден;

президент України Володимир Зеленський;

глава європейської дипломатії Жозеп Борель;

прем'єр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньяху;

прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді;

генсек ООН Антоніу Гутерріш;

президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв;

президент Сербії Александер Вучич;

президент Азербайджану Ільхам Алієв;

прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес;

канцлер Німеччини Олаф Шольц;

президент Молдови Майя Санду.

"Обурений та шокований нападом на президента Трампа. Ми рішуче засуджуємо цей акт політичного насильства, і бажаємо Дональду Трампу якнайшвидшого одужання", — пише Алієв.

Скриншот допису Алієва

"Ми з дружиною були шоковані очевидним нападом на Трампа. Молимося за його безпеку та швидке одужання", — написав Нетаньяху.

Скриншот допису Нетаньяху

"Глибоко стурбований нападом на мого товариша Дональда Трампа. Рішуче засуджую цей інцидент. Насильству немає місця у політиці та демократії. Бажаю йому якнайшвидшого одужання. Думками та молитвами з Батьківщиною загиблого, пораненими та американським народом", — написав Моді.

Скриншот допису Моді

Президент США Джо Байден заявив, що в країні немає місця насильству. Він засудив замах та закликав громадян США до єднання.

Заява Джо Байдена. Джерело: Білий дім

Замах на Трампа засудив і турецький президент Реджеп Ердоган. Він заявив, що Туреччина продовжуватиме підтримувати США, як свого союзника.

Скриншот допису Ердогана

Водночас президент Аргентини Хав'єр Мілей назвав інцидент замахом на демократію. А президент України Володимир Зеленський зазначив, що подібний злочин є неприпустимим у цивілізованому світі.

Скриншот допису Зеленського

Слова підтримки також висловили:

прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан;

прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні;

держсекретар компартії КНР Сі Цзіньпінь;

президент Бразилії Луїс да Сілва;

прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо;

прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда;

прем'єр-міністр Таїланду Сеттха Тхавісін;

президент Ізраїлю Іцхак Герцог;

президент Франції Емманюель Макрон.

Також про повну підтримку Трампа заявив і Ілон Маск, який заявив, що глава Секретної служби США Кімберлі Чітл має піти у відставку після замаху на експрезидента.

Замах на Дональда Трампа — що відомо

Нагадаємо, під час виступу Дональда Трампа у Пенсильванії в політика декілька разів стріляли. На щастя, куля зачепила вухо колишнього президента, і він залишився живим. Самого стрільця було вбито оперативниками.

На інцидент відреагував президент США Джо Байден, який заявив, що буде "молитися" за нього, попри те, що незадовго до цього експрезидент запропонував йому пройти тест на розумові здібності заради блага країни.

Проте невдовзі Трамп зробив першу заяву після замаху, де запевнив, що ніколи не здасться. Це підтвердили у національному комітеті Республіканської партії, де заявили, що експрезидент попри замах приєднається до з'їзду республіканців, який відбудеться у понеділок, 15 липня.