Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Замах на Трампа — як світ реагував на спробу вбивства політика arrow

Замах на Трампа — як світ реагував на спробу вбивства політика

14 липня 2024 12:44
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Як реагував світ на замах на Трампа — деталі
Виступ Дональда Трампа у Пенсильванії перед замахом. Фото: REUTERS/Brendan McDermid
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Нещодавно в американському штаті Пенсильванія трапився замах на колишнього президента країни Дональда Трампа. Свої побажання та слова підтримку чинному кандидату в президенти на виборах у листопаді висловили численні лідери країн. 

Новини.LIVE зібрали добірку реакцій світових лідерів на спробу вбивства політика.

Читайте також:

Реакція світу на спробу вбити Трампа

Серед тих, хто засудив стрілянину:

  • президент США Джо Байден;
  • президент України Володимир Зеленський;
  • глава європейської дипломатії Жозеп Борель;
  • прем'єр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньяху;
  • прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді;
  • генсек ООН Антоніу Гутерріш;
  • президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв;
  • президент Сербії Александер Вучич;
  • президент Азербайджану Ільхам Алієв;
  • прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес;
  • канцлер Німеччини Олаф Шольц;
  • президент Молдови Майя Санду. 

"Обурений та шокований нападом на президента Трампа. Ми рішуче засуджуємо цей акт політичного насильства, і бажаємо Дональду Трампу якнайшвидшого одужання", пише Алієв.

напад на трампа
Скриншот допису Алієва

"Ми з дружиною були шоковані очевидним нападом на Трампа. Молимося за його безпеку та швидке одужання",написав Нетаньяху. 

нетаньяху реакція на замах на трампа
Скриншот допису Нетаньяху

"Глибоко стурбований нападом на мого товариша Дональда Трампа. Рішуче засуджую цей інцидент. Насильству немає місця у політиці та демократії. Бажаю йому якнайшвидшого одужання. Думками та молитвами з Батьківщиною загиблого, пораненими та американським народом",написав Моді.

нарендра моді трамп
Скриншот допису Моді

Президент США Джо Байден заявив, що в країні немає місця насильству. Він засудив замах та закликав громадян США до єднання. 

бадйен реакція на замах на трампаї
Заява Джо Байдена. Джерело: Білий дім

Замах на Трампа засудив і турецький президент Реджеп Ердоган. Він заявив, що Туреччина продовжуватиме підтримувати США, як свого союзника.

ердоган трамп
Скриншот допису Ердогана

Водночас президент Аргентини Хав'єр Мілей назвав інцидент замахом на демократію. А президент України Володимир Зеленський зазначив, що подібний злочин є неприпустимим у цивілізованому світі.

замах на трампа
Скриншот допису Зеленського

Слова підтримки також висловили:

  • прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан;
  • прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні;
  • держсекретар компартії КНР Сі Цзіньпінь;
  • президент Бразилії Луїс да Сілва; 
  • прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо;
  • прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда;
  • прем'єр-міністр Таїланду Сеттха Тхавісін;
  • президент Ізраїлю Іцхак Герцог;
  • президент Франції Емманюель Макрон.

Також про повну підтримку Трампа заявив і Ілон Маск, який заявив, що глава Секретної служби США Кімберлі Чітл має піти у відставку після замаху на експрезидента.

Замах на Дональда Трампа — що відомо

Нагадаємо, під час виступу Дональда Трампа у Пенсильванії в політика декілька разів стріляли. На щастя, куля зачепила вухо колишнього президента, і він залишився живим. Самого стрільця було вбито оперативниками. 

На інцидент відреагував президент США Джо Байден, який заявив, що буде "молитися" за нього, попри те, що незадовго до цього експрезидент запропонував йому пройти тест на розумові здібності заради блага країни.

Проте невдовзі Трамп зробив першу заяву після замаху, де запевнив, що ніколи не здасться. Це підтвердили у національному комітеті Республіканської партії, де заявили, що експрезидент попри замах приєднається до з'їзду республіканців, який відбудеться у понеділок, 15 липня. 

США вбивство Дональд Трамп замах політики Кримінал світ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня