В BBC визнали фейком відеозвернення стрільця у Трампа

Момент замаху на Дональда Трампа. Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Незадовго до моменту замаху на колишнього президента США Дональда Трампа, в мережі з'явилося відеозвернення Томаса Крукса, який стріляв у політика. Проте як стало відомо, відеозвернення виявилося фальшивим.

Про це у Twitter повідомив журналіст BBC Шейн Сардарізаде.

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Звернення стрільця у Трампа було підробним

За даними журналіста, відео зняв користувач, схожий на Крукса, проте зовні він не був схожий на потенційного вбивцю. Його вчинок був скоріш "дивним способом тролінгу", адже блогер завантажив відео вже після замаху на Трампа, а потім відразу видалив його разом з акаунтом.

"Це не відео зі стрільцем на мітингу Трампа в Пенсильванії. Це відео користувача, який видавав себе за нього. Проте воно вже поширюється так, ніби це послання справжнього стрільця", — написав Сардарізаде.

Скриншот підтвердження достовірності відео

Замах на Дональда Трампа — що відомо

Нагадаємо, під час виступу Дональда Трампа у Пенсильванії в політика декілька разів стріляли. На щастя, куля зачепила вухо колишнього президента, і він залишися живим. Самого стрільця було вбито оперативниками.

На інцидент відреагував президент США Джо Байден, який заявив, що буде "молитися" за нього, попри те, що незадовго до цього експрезидент запропонував йому пройти тест на розумові здібності заради блага країни.

Проте невдовзі Трамп зробив першу заяву після замаху, де запевнив, що ніколи не здасться.