Невідомі стріляли в експрезидента США Дональда Трампа

Дональд Трамп після стрілянини. Фото: Anna Moneymaker

Під час виступу Дональда Трампа в Пенсильванії ввечері в суботу, 13 липня, пролунали постріли. Невідомі стріляли в колишнього президента США.

Про це повідомило видання Sky News.

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Що відомо про стрілянину

"Співробітники служби безпеки вивели колишнього президента зі сцени. Трамп, схоже, впав на землю під час виголошення промови. Його швидко оточила озброєна охорона, і він лежав близько хвилини. Потім він піднявся на ноги і підняв кулак у повітря, після чого його вивели зі сцени і посадили в автомобіль, а потім відвезли з місця події", – йдеться в повідомленні.

На відео помітно, що на вусі Трампа є кров.

Як повідомляє AP, у заяві передвиборного штабу Дональда Трампа зазначено, що з ним "все гаразд". Прессекретар Стівен Чунг заявив, що експрезидент проходить обстеження в місцевій медустанові та дякує правоохоронним органам і службам екстреного реагування за швидкі дії під час цього замаху.

Чинний Президент США Джо Байден у відповідь на прохання журналістів прокоментувати стрілянину, заявив, що його про це не проінформували.

Журналіст місцевого телеканалу WTAE Майк Валенте з посиланням на окружного прокурора повідомив, що внаслідок стрілянини на мітингу Трампа загинула одна людина. Інформації про нападника поки що немає.

CONFIRMED: Butler County District Attorney tells me one person is BELIEVED to be dead. Donald Trump is okay, he tells me. No information about the shooter right now. @WTAE — Mike Valente (@ValenteWTAE) July 13, 2024

Оновлено: За інформацією американського видання The New York Times, окружний прокурор округу Батлер Річард Голдінгер заявив, що загинули двоє людей, включно з тим, хто стріляв.

Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп звернувся до Байдена з несподіваною пропозицією: запропонував йому разом пройти тест на розумові здібності. За словами ексочільника США, таке тестування треба проходити всім кандидатам на посаду президента незалежно від того, скільки їм років, адже це необхідно для блага країни.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто зазначив, що повернення Дональда Трампа до влади може стати шляхом до забезпечення миру в Україні. Він вважає, що Україну та Росію потрібно змусити до переговорів.