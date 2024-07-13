Трамп пропонує Байдену пройти тест на розумові здібності

Трамп звернувся до Байдена з несподіваною пропозицію — що йому треба
Кандидат у президенти Сполучених Штатів Дональд Трамп запропонував своєму супернику, чинному главі держави Джо Байденy, разом пройти тестування на розумові здібності.
Про це Трамп написав на своїй сторінці у Truth Social у суботу, 13 липня.
Трамп запросив Байдена на розумовий тест
"Джо має негайно пройти тестування на розумові здібності, я пройду його разом із ним. Уперше ми з ним будемо в одній команді і зробимо це на благо країни", — йдеться у дописі.
Крім того, Трамп заявив, що відтепер усі кандидати в президенти США мають обов’язково пройти когнітивний тест на здібності, незалежно від віку.
Раніше ми повідомляли, що американський бізнесмен та засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск вклав чималу грошову суму у маловідому групу America PAC. За попередньою інформацією, вона займається передвиборчою кампанією кандидата в президенти США Дональда Трампа.
Нагадаємо, раніше Дональд Трамп зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, після чого глава угорського уряду повідомив "добрі" новини щодо України.
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