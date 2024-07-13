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Трамп звернувся до Байдена з несподіваною пропозицію — що йому треба

13 липня 2024 14:05
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Трамп пропонує Байдену пройти тест на розумові здібності
Кандидат у президенти США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

Кандидат у президенти Сполучених Штатів Дональд Трамп запропонував своєму супернику, чинному главі держави Джо Байденy, разом пройти тестування на розумові здібності.  

Про це Трамп написав на своїй сторінці у Truth Social у суботу, 13 липня.

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"Джо має негайно пройти тестування на розумові здібності, я пройду його  разом із ним. Уперше ми з ним будемо в одній команді і зробимо це на благо країни", — йдеться у дописі.

Крім того, Трамп заявив, що відтепер усі кандидати в президенти США мають обов’язково пройти когнітивний тест на здібності, незалежно від віку.

Раніше ми повідомляли, що американський бізнесмен та засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск вклав чималу грошову суму у маловідому групу America PAC. За попередньою інформацією, вона займається передвиборчою кампанією кандидата в президенти США Дональда Трампа.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, після чого глава угорського уряду повідомив "добрі" новини щодо України.

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