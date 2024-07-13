Ілон Маск фінансував кампанію Трампа — яка сума

Ілон Маск на зустрічі підприємців з Дональдом Трампом. Фото: The Washington Post

Американський бізнесмен та засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск вклав чималу грошову суму у маловідому групу America PAC. За попередньою інформацією, вона займається передвиборчою кампанією колишнього президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє видання Bloоmberg.

Читайте також:

Маск перерахував гроші фонду Трампа

Як стало відомо, група діє "за лаштунками" для того, аби збільшити шанси на перемогу глави республіканців у ключових для виборів штатах. За інформацією джерел Bloomberg, сума була високою. Деталі стануть відомі 15 липня, коли комітет оприлюднить дані про спонсорів, які роблять внески у кампанію.

Сам Маск своє рішення поки не коментував.

Журналісти зауважили, що цей транш підкреслює остаточну відмову мільярдера від політичної незалежності, "обравши бік" республіканців, включаючи використання придбаного ним Twitter для підтримки прихильників Трампа, та нападів на демократів, зокрема, чинного президента США Джо Байдена.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, після чого глава угорського уряду повідомив добрі новини щодо України.

Також стало відомо, що виборчий штаб колишнього президента США сподівається, що Джо Байден не покине передвиборчі перегони, бо Трампу буде легше з ним боротись через фіаско чинного лідера країни на дебатах.