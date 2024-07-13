Илон Маск финансировал кампанию Трампа — какая сумма

Илон Маск на встрече предпринимателей с Дональдом Трампом. Фото: The Washington Post

Американский бизнесмен и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск вложил немалую денежную сумму в малоизвестную группу America PAC. По предварительной информации она занимается предвыборной кампанией бывшего президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает издание Bloоmberg.

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Как стало известно, группа действует "за кулисами" для того, чтобы увеличить шансы на победу главы республиканцев в ключевых для выборов штатах. По информации источников Bloomberg, сумма была высокой. Детали станут известны 15 июля, когда комитет обнародует данные о спонсоров, вносящих взносы в кампанию.

Сам Маск свое решение пока не комментировал.

Журналисты отметили, что этот транш подчеркивает окончательный отказ миллиардера от политической независимости, "выбрав сторону" республиканцев, включая использование приобретенного им Twitter для поддержки сторонников Трампа, и нападений на демократов, в частности, на действующего президента США Джо Байдена.

Напомним, ранее Дональд Трамп встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, после чего глава венгерского правительства сообщил хорошие новости по Украине.

Также стало известно, что избирательный штаб бывшего президента США надеется, что Джо Байден не покинет предвыборную гонку, потому что Трампу будет легче с ним бороться из-за фиаско действующего лидера страны на дебатах.