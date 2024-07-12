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Орбан зустрівся з Трампом та заявив про "добру новину" щодо України

12 липня 2024 12:17
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
Орбан зустрівся з Трампом — говорили про Україну
Віктор Орбан і Дональд Трамп. Фото: Віктор Орбан у X
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся у Сполучених Штатах Америки з екс-президентом Дональдом Трампом. Орбан поговорив з ним про мир в Україні і запевнив, що той збирається вирішити "цю проблему".

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Про це пише Віктор Орбан у соцмережі Х (Twitter) у п’ятницю, 12 липня.

"Добра новина" від Трампа

Орбан зустрівся з Трампом у його маєтку у Флориді. Вони обговорювали "шляхи досягнення миру" в Україні.

Угорський премʼєр після зустрічі з кандидатом у президенти США розповів "гарну новину". Мовляв, Трамп збирається вирішити проблему досягнення миру.

"Мирна місія 5.0. Для мене було честю відвідати президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго сьогодні. Ми обговорили шляхи досягнення миру. Гарна новина дня: він вирішить цю проблему!", — написав очільник угорського уряду.

До слова, Орбан відмовився від саміту НАТО заради зустрічі з Дональдом Трампом.

Нагадаємо, уряд Угорщини розглядає можливе повернення колишнього президента США Дональда Трампа як потенційну можливість для забезпечення миру в Україні. Країна хоче зупинити війну за допомогою "мирних переговорів".

Раніше ми писали, що російський диктатор Володимир Путін та китайський лідер Сі Цзиньпін чекають переговорів Росії і України цього року. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан закликав Європу запустити мирну ініціативу.

Також 8 липня уряд Угорщини представив свій "антивоєнний план". Він включає заходи щодо виявлення і блокування іноземного фінансування ЗМІ, які підтримують Україну.

США НАТО Дональд Трамп Угорщина Україна Віктор Орбан війна в Україні

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