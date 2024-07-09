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Орбан хоче контролювати фінансування ЗМІ, які підтримують Україну

9 липня 2024 00:38
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Угорський уряд анонсував блокування іноземного фінансування ЗМІ
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: Reuters
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Уряд Угорщини в понеділок, 8 липня, представив свій "антивоєнний план". Він включає заходи щодо виявлення і блокування іноземного фінансування ЗМІ, які підтримують Україну.

Про це повідомило видання Reuters.

Блокування іноземного фінансування ЗМІ в Угорщині

На пресконференції керівник адміністрації прем'єра Угорщини Гергей Гуяш заявив про намір уряду запровадити нове законодавство, спрямоване на запобігання розповсюдженню "воєнної пропаганди" коштом іноземного фінансування. У першу чергу буде зосереджено увагу на фінансуванні з-за меж Європейського Союзу.

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"Уряд залишає за собою право повернути кошти, отримані цими ЗМІ з-за кордону на провоєнну пропаганду, відправнику", — заявив Гуяш.

Угорський уряд також планує звернутися до банків, енергетичних компаній та міжнародних корпорацій, які отримують надприбутки під час "воєнного часу", і попрохати їх зробити внесок до фонду оборони.

Уряд Угорщини раніше вже збирав податки на надприбутки від великих компаній, щоб збалансувати бюджет, дефіцит якого за останні чотири роки становив в середньому майже 7%.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто анонсував нові "мирні кроки" щодо України наступного тижня. Також він додав, що критика не бентежить Будапешт.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що в переговорах між Україною та Росією посередниками можуть виступати лише сильні міжнародні союзи. Це стало його відповіддю на питання, чи може прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виконувати роль посередника у таких переговорах.

війна ЗМІ Угорщина Україна Віктор Орбан війна в Україні

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