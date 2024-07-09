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Орбан хочет контролировать финансирование СМИ, поддерживающих Украину

9 июля 2024 00:38
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Бригадир София
редактор
Венгерское правительство анонсировало блокирование иностранного финансирования СМИ
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: Reuters
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Правительство Венгрии в понедельник, 8 июля, представило свой "антивоенный план". Он включает меры по выявлению и блокированию иностранного финансирования СМИ, поддерживаемых Украиной.

Об этом сообщило издание Reuters.

Блокировка иностранного финансирования СМИ в Венгрии

На прессконференции руководитель администрации премьера Венгрии Гергей Гуяш заявил о намерении правительства ввести новое законодательство, направленное на предотвращение распространения "военной пропаганды" на средства иностранного финансирования. В первую очередь, будет сосредоточено внимание на финансировании из-за пределов Европейского Союза.

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"Правительство оставляет за собой право вернуть средства, полученные этими СМИ из-за границы на провоенную пропаганду, отправителю", — заявил Гуяш.

Венгерское правительство также планирует обратиться в банки, энергетические компании и международные корпорации, получающие сверхдоходы во время "военного времени", и попросить их внести вклад в фонд обороны.

Правительство Венгрии ранее уже собирало налоги на сверхдоходы от крупных компаний, чтобы сбалансировать бюджет, дефицит которого за последние четыре года составлял в среднем почти 7%.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто анонсировал новые "мирные шаги" в отношении Украины на следующей неделе. Также он добавил, что критика не смущает Будапешт.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в переговорах между Украиной и Россией посредниками могут выступать только сильные международные союзы. Это стало его ответом на вопрос, может ли премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выполнять роль посредника в переговорах.

война СМИ Венгрия Украина Виктор Орбан война в Украине

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