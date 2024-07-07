"Мирні зустрічі" Орбана — Сійярто анонсував нову програму Угорщини

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Фото: Facebook Петера Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто анонсував нові "мирні кроки" щодо України наступного тижня. Також він додав, що критика не бентежить Будапешт.

Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook у неділю, 7 липня.

Читайте також:

Сійярто оголосив нові міжнародні візити Орбана

У своєму допису Сійярто офіційно оголосив про перший тиждень угорського головування в ЄС.

"Усі можуть бути впевнені в тому, що наступні шість місяців будуть місією миру, щоб нарешті забезпечити мир у нашому регіоні. І наші друзі з України теж його матимуть", — сказав політик.

Проте згодом на сторінці глави МЗС Угорщини з'явилося відео, де він заявив, що на цьому тижні в Європі начебто було багато провоєнних політиків, які "критикували" прем'єр-міністра Віктора Орбана за зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Такі нападки нас не стримують і не бентежать. Місія миру триває і навіть стає сильнішою, тому я прошу європейських політиків, які підтримують війну, пристебніть ремені та стежте за оновленнями наступного тижня", — порекомендував Сійярто.

Візит Орбана до Москви — що відомо

Як відомо, 5 липня угорський прем'єр прибув до Москви, "щоб вислухати обидві сторони конфлікту", про що заявили у Financial Times. Цю інформацію також підтвердив прессекретар глави угорського уряду Берталан Хавасі.

Своєю чергою прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала звинуватив Орбана в тому, що завдяки його політиці Угорщина грає на боці Росії. А глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн наголосила, що жодне умиротворення Володимира Путіна і жодні поступки не спрацюють.

Водночас прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо похвалив свого угорського товариша-колегу за його нещодавні візити до Києва і Москви та заявив, що був би радий опинитися поруч, якби не проблеми зі здоров'ям.