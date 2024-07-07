"Мирні зустрічі" Орбана — Сійярто анонсував нову програму Угорщини

Глава МЗС Угорщини анонсував нові мирні кроки щодо війни в Україні
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто анонсував нові "мирні кроки" щодо України наступного тижня. Також він додав, що критика не бентежить Будапешт.
Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook у неділю, 7 липня.
Сійярто оголосив нові міжнародні візити Орбана
У своєму допису Сійярто офіційно оголосив про перший тиждень угорського головування в ЄС.
"Усі можуть бути впевнені в тому, що наступні шість місяців будуть місією миру, щоб нарешті забезпечити мир у нашому регіоні. І наші друзі з України теж його матимуть", — сказав політик.
Проте згодом на сторінці глави МЗС Угорщини з'явилося відео, де він заявив, що на цьому тижні в Європі начебто було багато провоєнних політиків, які "критикували" прем'єр-міністра Віктора Орбана за зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним.
"Такі нападки нас не стримують і не бентежать. Місія миру триває і навіть стає сильнішою, тому я прошу європейських політиків, які підтримують війну, пристебніть ремені та стежте за оновленнями наступного тижня", — порекомендував Сійярто.
Візит Орбана до Москви — що відомо
Як відомо, 5 липня угорський прем'єр прибув до Москви, "щоб вислухати обидві сторони конфлікту", про що заявили у Financial Times. Цю інформацію також підтвердив прессекретар глави угорського уряду Берталан Хавасі.
Своєю чергою прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала звинуватив Орбана в тому, що завдяки його політиці Угорщина грає на боці Росії. А глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн наголосила, що жодне умиротворення Володимира Путіна і жодні поступки не спрацюють.
Водночас прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо похвалив свого угорського товариша-колегу за його нещодавні візити до Києва і Москви та заявив, що був би радий опинитися поруч, якби не проблеми зі здоров'ям.
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