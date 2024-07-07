Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Глава МЗС Угорщини анонсував нові мирні кроки щодо війни в Україні arrow

Глава МЗС Угорщини анонсував нові мирні кроки щодо війни в Україні

7 липня 2024 16:56
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
"Мирні зустрічі" Орбана — Сійярто анонсував нову програму Угорщини
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Фото: Facebook Петера Сійярто
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто анонсував нові "мирні кроки" щодо України наступного тижня. Також він додав, що критика не бентежить Будапешт.

Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook у неділю, 7 липня.

Читайте також:

Сійярто оголосив нові міжнародні візити Орбана

У своєму допису Сійярто офіційно оголосив про перший тиждень угорського головування в ЄС. 

"Усі можуть бути впевнені в тому, що наступні шість місяців будуть місією миру, щоб нарешті забезпечити мир у нашому регіоні. І наші друзі з України теж його матимуть", — сказав політик.

Проте згодом на сторінці глави МЗС Угорщини з'явилося відео, де він заявив, що на цьому тижні в Європі начебто було багато провоєнних політиків, які "критикували" прем'єр-міністра Віктора Орбана за зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Такі нападки нас не стримують і не бентежать. Місія миру триває і навіть стає сильнішою, тому я прошу європейських політиків, які підтримують війну, пристебніть ремені та стежте за оновленнями наступного тижня", — порекомендував Сійярто.

Візит Орбана до Москви — що відомо

Як відомо, 5 липня угорський прем'єр прибув до Москви, "щоб вислухати обидві сторони конфлікту", про що заявили у Financial Times. Цю інформацію також підтвердив прессекретар глави угорського уряду Берталан Хавасі.

Своєю чергою прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала звинуватив Орбана в тому, що завдяки його політиці Угорщина грає на боці Росії. А глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн наголосила, що жодне умиротворення Володимира Путіна і жодні поступки не спрацюють. 

Водночас прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо похвалив свого угорського товариша-колегу за його нещодавні візити до Києва і Москви та заявив, що був би радий опинитися поруч, якби не проблеми зі здоров'ям. 

переговори Угорщина Україна Європа Віктор Орбан світ Петер Сіярто

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо