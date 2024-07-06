Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Фіцо вперше вийшов на публіку після замаху і прокоментував візит Орбана до Києва і Москви arrow

Фіцо вперше вийшов на публіку після замаху і прокоментував візит Орбана до Києва і Москви

6 липня 2024 10:46
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Фіцо увечері 4 липня похвалив Орбана за візит до Києва і Москви
Прем'єр-мінітр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: DW
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у п'ятницю вперше з'явився на публіці після важкого поранення, яке він отримав внаслідок замаху. Він похвалив прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за його нещодавні візити до Києва і Москви.

Про це Фіцо сказав у своїй промові у п'ятницю. 

Читайте також:

Фіцо похвалив Орбана

Фіцо виступив з промовою на сцені під час вечірньої церемонії з нагоди Дня святих Кирила і Мефодія. В Словаччині це державне свято.

Присутні стоячи аплодували йому, коли він прибув до замку Девін у столиці.

У своєму зверненні Фіцо розкритикував своїх ліберальних політичних опонентів і похвалив Орбана за його нещодавні візити до Києва і Москви

"Я хочу висловити своє захоплення прем’єр-міністру Угорщини за те, що він без вагань поїхав до Києва та Москви", — заявив Фіцо.

Прем'єр-міністр додав, що якби стан здоров’я дозволяв йому поїхати разом з Орбаном, він із задоволенням зробив би це.

Раніше ми повідомляли, що Фіцо заявив, що не втягуватиме країну в жодні "військові пригоди". Він зробив цю заяву під час голосування на виборах до Європарламенту. Свій голос Фіцо віддав у лікарні.

Замах на Фіцо

Нагадаємо, 15 травня внаслідок стрілянини біля парламенту зазнав поранень прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Кулі влучили політику в кінцівки, груди та живіт. Після цього він переніс кілька операцій.

За словами словацького політичного активіста Юрая Цинтули, який скоїв напад на голову уряду, вбивати Фіцо він не планував: хотів просто поранити, аби той більше не міг впроваджувати свою політику.

Угорщина Словаччина Україна замах Віктор Орбан війна в Україні Росія Роберт Фіцо

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо

23 червня 2024

01:45 Що робити, якщо у ТЦК відмовляються приймати документ із "Резерв+" — пояснення Міноборони