Фіцо увечері 4 липня похвалив Орбана за візит до Києва і Москви

Прем'єр-мінітр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: DW

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у п'ятницю вперше з'явився на публіці після важкого поранення, яке він отримав внаслідок замаху. Він похвалив прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за його нещодавні візити до Києва і Москви.

Про це Фіцо сказав у своїй промові у п'ятницю.

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Фіцо похвалив Орбана

Фіцо виступив з промовою на сцені під час вечірньої церемонії з нагоди Дня святих Кирила і Мефодія. В Словаччині це державне свято.

Присутні стоячи аплодували йому, коли він прибув до замку Девін у столиці.

У своєму зверненні Фіцо розкритикував своїх ліберальних політичних опонентів і похвалив Орбана за його нещодавні візити до Києва і Москви

"Я хочу висловити своє захоплення прем’єр-міністру Угорщини за те, що він без вагань поїхав до Києва та Москви", — заявив Фіцо.

Прем'єр-міністр додав, що якби стан здоров’я дозволяв йому поїхати разом з Орбаном, він із задоволенням зробив би це.

Раніше ми повідомляли, що Фіцо заявив, що не втягуватиме країну в жодні "військові пригоди". Він зробив цю заяву під час голосування на виборах до Європарламенту. Свій голос Фіцо віддав у лікарні.

Замах на Фіцо

Нагадаємо, 15 травня внаслідок стрілянини біля парламенту зазнав поранень прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Кулі влучили політику в кінцівки, груди та живіт. Після цього він переніс кілька операцій.

За словами словацького політичного активіста Юрая Цинтули, який скоїв напад на голову уряду, вбивати Фіцо він не планував: хотів просто поранити, аби той більше не міг впроваджувати свою політику.