Напад на Фіцо, стрілець поясник, навіщо скоїв злочин

Затримання чоловіка, який стріляв у Фіцо. Фото: Plus 7 dni

Словацький політичний активіст Юрай Цинтула, який стріляв у прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо, заявив під час допиту, що не збирався вбивати главу уряду. Натомість хотів поранити Фіцо, щоб той не зміг проводити свою політику.

Про це у четвер, 23 травня, повідомило словацьке видання Pravda, посилаючись на постанову про досудове ув’язнення Цинтули.

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Через рішення прем'єр-міністра Словаччини скасувати Спеціальну прокуратуру і тиск влади на незалежні ЗМІ — нападник почуваться безсилим і розчарованим, зазначається у документі. Також Цинтула обурений, що Словаччина не надає військову допомогу Україні і називає нинішню владу країни "зрадниками" Європи.

"Він (Цинтула. — Ред.) повторює, що вміє стріляти й прицілився так, щоб це не загрожувало життю потерпілого. Він також був дуже обережний, щоб випадково не наразити на небезпеку жодну людину в натовпі чи охорону. Він просить вибачення у потерпілого за свої дії", — йдеться у постанові.

За словами стрільця, він діяв без спільників і збирався передати Фіцо свою книгу "Послання жертви".

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо залишається під наглядом медичних працівників у лікарні Ф.Д. Рузвельта. Переводити главу уряду до іншого медичного закладу поки не збираються.

Раніше у МВС Словаччини заявили, що в Юрая Цинтули, який стріляв у главу уряду Словаччини Роберта Фіцо, міг бути спільник.