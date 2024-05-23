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Замах на Фіцо — нападник пояснив, чому стріляв у прем'єра Словаччини

23 травня 2024 23:30
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Напад на Фіцо, стрілець поясник, навіщо скоїв злочин
Затримання чоловіка, який стріляв у Фіцо. Фото: Plus 7 dni
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Словацький політичний активіст Юрай Цинтула, який стріляв у прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо, заявив під час допиту, що не збирався вбивати главу уряду. Натомість хотів поранити Фіцо, щоб той не зміг проводити свою політику. 

Про це у четвер, 23 травня, повідомило словацьке видання Pravda, посилаючись на постанову про досудове ув’язнення Цинтули.

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Через рішення прем'єр-міністра Словаччини скасувати Спеціальну прокуратуру і тиск влади на незалежні ЗМІ — нападник почуваться безсилим і розчарованим, зазначається у документі. Також Цинтула обурений, що Словаччина не надає військову допомогу Україні і називає нинішню владу країни "зрадниками" Європи. 

"Він (Цинтула. — Ред.) повторює, що вміє стріляти й прицілився так, щоб це не загрожувало життю потерпілого. Він також був дуже обережний, щоб випадково не наразити на небезпеку жодну людину в натовпі чи охорону. Він просить вибачення у потерпілого за свої дії", — йдеться у постанові.

За словами стрільця, він діяв без спільників і збирався передати Фіцо свою книгу "Послання жертви". 

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо залишається під наглядом медичних працівників у лікарні Ф.Д. Рузвельта. Переводити главу уряду до іншого медичного закладу поки не збираються.

Раніше у МВС Словаччини заявили, що в Юрая Цинтули, який стріляв у главу уряду Словаччини Роберта Фіцо, міг бути спільник. 

напад
стрілянина
Словаччина
розслідування
політики
Роберт Фіцо

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