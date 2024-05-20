У чоловіка, який стріляв прем'єр-міністра Словаччсини, міг бути спільник

Затримання нападника на прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Фото: Reuters

У Юрая Цинтули, який стріляв у главу уряду Словаччини Роберта Фіцо, міг бути спільник. Припускає міністр внутрішніх справ країни Матуш Шутай-Ешток.

Про це у понеділок, 21 травня, повідомило видання "Радіо Свобода".

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Хтось видалив сторінку нападника у Facebook

Припущення про спільника з'явились після перевірки соцмереж та месенджерів 71-річного нападника. Відомо, що його сторінка у Facebook була видалена, всі листування у месенджері також зникли. Тому на думку міністра внутрішніх справ, чоловік, ймовірно, діяв не сам.

"Його (обліковий запис — Ред.) видалив не він і, схоже, не його дружина", — сказав Шутай-Ешток.

Глава МВС Словаччини відкинув чутки, ніби спільниками нападника могли бути чоловік і жінка, які стояли біля бар’єра, звідки той стріляв.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо переніс ще одну операцію. Раніше в мережу потрапило відео перших хвилин після замаху на Роберта Фіцо.