Замах на Роберта Фіцо — в мережу потрапив момент початку стрілянини

В мережу потрапило відео перших хвилин після замаху на Роберта Фіцо
З'явилися кадри перших хвилин замаху на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який стався у середу, 15 травня. Політик отримав три вогневі поранення.
Відео нападу на главу уряду Словаччини публікують в соцмережах.
Увага! Відео містить шокуючі кадри 18+
На опублікованому відео видно, що після п'ятьох пострілів Фіцо повільно спустився на землю, а його особиста охорона та працівники поліції кинулися знешкоджувати стрільця.
Замах на Роберта Фіцо — остання інформація
Нагадаємо, 15 травня у словацькому місті Гандлова на Роберта Фіцо було скоєно замах, коли він спілкувався з людьми після парламентського засідання.
O momento da detenção do homem que momentos antes disparou contra o Primeiro-Ministro da Eslováquia, Robert Fico. O estado de saúde do primeiro-ministro ainda é reservado. pic.twitter.com/irMVUjOYj0— Hoje no Mundo Militar (@hoje_no) May 15, 2024
Стан здоров'я політика дуже важкий: його гелікоптером транспортують до реанімаційного відділення у Банска-Бистрицю.
Згодом словацькі ЗМІ встановили особу кілера: ним виявився відомий у країні письменник та активіст ліберальної партії "Прогресивна Словаччина" Юрай Чінтула.
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