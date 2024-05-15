Замах на Роберта Фіцо — в мережу потрапив момент початку стрілянини

Тілоохоронці Роберта Фіцо вивозять його після отримання поранень. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

З'явилися кадри перших хвилин замаху на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який стався у середу, 15 травня. Політик отримав три вогневі поранення.

Відео нападу на главу уряду Словаччини публікують в соцмережах.

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На опублікованому відео видно, що після п'ятьох пострілів Фіцо повільно спустився на землю, а його особиста охорона та працівники поліції кинулися знешкоджувати стрільця.

Замах на Роберта Фіцо — остання інформація

Евакуація пораненого Роберта Фіцо тілоохоронцями. Джерело: REUTERS/Radovan Stoklasa

Нагадаємо, 15 травня у словацькому місті Гандлова на Роберта Фіцо було скоєно замах, коли він спілкувався з людьми після парламентського засідання.

O momento da detenção do homem que momentos antes disparou contra o Primeiro-Ministro da Eslováquia, Robert Fico. O estado de saúde do primeiro-ministro ainda é reservado. pic.twitter.com/irMVUjOYj0 — Hoje no Mundo Militar (@hoje_no) May 15, 2024

Стан здоров'я політика дуже важкий: його гелікоптером транспортують до реанімаційного відділення у Банска-Бистрицю.

Юрай Чінтула, який міг поранити Фіцо. Джерело: Plus 7 Dni

Згодом словацькі ЗМІ встановили особу кілера: ним виявився відомий у країні письменник та активіст ліберальної партії "Прогресивна Словаччина" Юрай Чінтула.