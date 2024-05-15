Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow В мережу потрапило відео перших хвилин після замаху на Роберта Фіцо arrow

В мережу потрапило відео перших хвилин після замаху на Роберта Фіцо

15 травня 2024 18:50
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Замах на Роберта Фіцо — в мережу потрапив момент початку стрілянини
Тілоохоронці Роберта Фіцо вивозять його після отримання поранень. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

З'явилися кадри перших хвилин замаху на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який стався у середу, 15 травня. Політик отримав три вогневі поранення.

Відео нападу на главу уряду Словаччини публікують в соцмережах.

Читайте також:

Увага! Відео містить шокуючі кадри 18+

На опублікованому відео видно, що після п'ятьох пострілів Фіцо повільно спустився на землю, а його особиста охорона та працівники поліції кинулися знешкоджувати стрільця.

Замах на Роберта Фіцо — остання інформація

Напад на Роберто Фіцо — в якому він стані, усі подробиці
Евакуація пораненого Роберта Фіцо тілоохоронцями. Джерело: REUTERS/Radovan Stoklasa

Нагадаємо, 15 травня у словацькому місті Гандлова на Роберта Фіцо було скоєно замах, коли він спілкувався з людьми після парламентського засідання. 

Стан здоров'я політика дуже важкий: його гелікоптером транспортують до реанімаційного відділення у Банска-Бистрицю. 

фіцо хто стріляв
Юрай Чінтула, який міг поранити Фіцо. Джерело: Plus 7 Dni

Згодом словацькі ЗМІ встановили особу кілера: ним виявився відомий у країні письменник та активіст ліберальної партії "Прогресивна Словаччина" Юрай Чінтула.

лікарні
стрілянина
Словаччина
поранення
Роберт Фіцо

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників