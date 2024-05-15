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Стрілянина в Словаччині — медики повідомили подробиці стану Роберта Фіцо

15 травня 2024 17:52
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Ілля Рябінін
редактор
З'явилися перші подробиці стану Роберта Фіцо після поранення
Затримання стрільця, який поранив Роберта Фіцо. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, після отриманих поранень внаслідок стрілянини у Гандлові, екстрено направляють до реанімації. Стан здоров'я політика серйозно погіршився.

Про це йдеться на офіційній сторінці політика у Facebook.

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Як повідомляється, наразі Фіцо гелікоптером везуть до лікарні в Банска-Бистриці, оскільки до Братислави занадто далеко, і лікарі можуть не встигнути виконати реанімацію.

"У Роберта Фіцо стріляли кілька разів, зараз його життя під загрозою. На цю мить його транспортують гелікоптером до Банска-Бистриці, тому що до Братислави потрібно  надто довго добиратися через необхідність невідкладного втручання.Наступні кілька годин будуть вирішальними", — йдеться у повідомленні.

Стрілянина в Словаччині — медики повідомили подробиці стану Роберта Фіцо - фото 1
Скриншот допису на Facebook-сторінці Фіцо

Фіцо поранено внаслідок стрілянини

роберт фіцо стрілянина
Поліцейські затримують стрільця. Джерело: REUTERS/Radovan Stoklasa

Нагадаємо, що 15 травня у Словаччині сталася стрілянина, де Роберта Фіцо було поранено, коли він вийшов до людей. Коли голова словацького уряду підійшов до них, хтось із натовпу крикнув "Робе, йди сюди", після чого пролунало п'ять пострілів, і Фіцо впав на землю.

Як передає словацький Denník N, у Фіцо стріляв чоловік середніх років із зареєстрованої короткоствольної рушниці. Його затримали відразу після стрілянини. Проте за іншою інформацією, у Гандлові, коли політик підійшов до людей, лише один чоловік тримав антиурядовий плакат, який теж міг бути потенційним нападником на Фіцо.

словаччина роберт фіцо
Фіцо спілкується з людьми у Гандлові. Джерело: Plus JEDEN DEŇ

Додамо, що незадовго до замаху на життя Фіцо, у Братиславі стався масштабний антиурядовий пікет проти керівної словацької партії SMER, яку очолює словацький прем'єр.

лікарні
стрілянина
Словаччина
політики
Кримінал
поранення
Роберт Фіцо

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