З'явилися перші подробиці стану Роберта Фіцо після поранення

Затримання стрільця, який поранив Роберта Фіцо. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

Прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, після отриманих поранень внаслідок стрілянини у Гандлові, екстрено направляють до реанімації. Стан здоров'я політика серйозно погіршився.

Про це йдеться на офіційній сторінці політика у Facebook.

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Як повідомляється, наразі Фіцо гелікоптером везуть до лікарні в Банска-Бистриці, оскільки до Братислави занадто далеко, і лікарі можуть не встигнути виконати реанімацію.

"У Роберта Фіцо стріляли кілька разів, зараз його життя під загрозою. На цю мить його транспортують гелікоптером до Банска-Бистриці, тому що до Братислави потрібно надто довго добиратися через необхідність невідкладного втручання.Наступні кілька годин будуть вирішальними", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису на Facebook-сторінці Фіцо

Фіцо поранено внаслідок стрілянини

Поліцейські затримують стрільця. Джерело: REUTERS/Radovan Stoklasa

Нагадаємо, що 15 травня у Словаччині сталася стрілянина, де Роберта Фіцо було поранено, коли він вийшов до людей. Коли голова словацького уряду підійшов до них, хтось із натовпу крикнув "Робе, йди сюди", після чого пролунало п'ять пострілів, і Фіцо впав на землю.

O momento da detenção do homem que momentos antes disparou contra o Primeiro-Ministro da Eslováquia, Robert Fico. O estado de saúde do primeiro-ministro ainda é reservado. pic.twitter.com/irMVUjOYj0 — Hoje no Mundo Militar (@hoje_no) May 15, 2024

Як передає словацький Denník N, у Фіцо стріляв чоловік середніх років із зареєстрованої короткоствольної рушниці. Його затримали відразу після стрілянини. Проте за іншою інформацією, у Гандлові, коли політик підійшов до людей, лише один чоловік тримав антиурядовий плакат, який теж міг бути потенційним нападником на Фіцо.

Фіцо спілкується з людьми у Гандлові. Джерело: Plus JEDEN DEŇ

Додамо, що незадовго до замаху на життя Фіцо, у Братиславі стався масштабний антиурядовий пікет проти керівної словацької партії SMER, яку очолює словацький прем'єр.