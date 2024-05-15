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Стрельба в Словакии — медики сообщили подробности состояния Роберта Фицо

15 мая 2024 17:52
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Появились первые подробности состояния Роберта Фицо после ранения
Задержание стрелка, ранившего Роберта Фицо. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Премьер-министра Словакии Роберта Фицо после полученных ранений в результате стрельбы в Гандлове экстренно направляют в реанимацию. Состояние здоровья политика значительно ухудшилось.

Об этом говорится на официальной странице политика в Facebook.

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Как сообщается, сейчас Фицо на вертолете везут в больницу в Банска-Бистрице, поскольку до Братиславы слишком далеко и врачи могут не успеть выполнить реанимацию.

"В Роберта Фицо несколько раз стреляли, и в настоящее время его жизнь под угрозой. В данный момент его везут на вертолете в Банска-Бистрицу, поскольку до Братиславы добираться будет слишком долго из-за необходимости срочного вмешательства.  Следующие несколько часов будут решающими", — говорится в сообщении.

Стрельба в Словакии — медики сообщили подробности состояния Роберта Фицо - фото 1
Скриншот сообщения на Facebook-странице Фицо

Фицо ранен в результате стрельбы

роберт фицо стрельба
Полицейские задерживают стрелка. Источник: REUTERS/Radovan Stoklasa

Напомним, что 15 мая в Словакии произошла стрельба, где Роберт Фицо был ранен, когда он вышел к людям. Когда глава словакского правительства подошел к ним, кто-то из толпы крикнул "Роб, иди сюда", после чего раздалось пять выстрелов и Фицо упал на землю.

Как передает словацкий Denník N, в Фицо стрелял мужчина средних лет из зарегистрированного короткоствольного ружья. Его задержали сразу после стрельбы. Однако, по другой информации, в Гандлове, когда политик подошел к людям, только один человек держал антиправительственный плакат, который тоже мог быть потенциальным нападающим на Фицо.

Словакия Роберт Фицо
Фицо общается с людьми в городе Гандлов. Источник: Plus JEDEN DEŇ

Добавим, что незадолго до покушения на жизнь Фицо в Братиславе прошел масштабный антиправительственный пикет против руководящей словацкой партии SMER, возглавляемой словацким премьером.

больницы
стрельба
Словакия
политики
Криминал
ранение
Роберт Фицо

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