Появились первые подробности состояния Роберта Фицо после ранения

Стрельба в Словакии — медики сообщили подробности состояния Роберта Фицо
Премьер-министра Словакии Роберта Фицо после полученных ранений в результате стрельбы в Гандлове экстренно направляют в реанимацию. Состояние здоровья политика значительно ухудшилось.
Об этом говорится на официальной странице политика в Facebook.
Роберту Фицо становится хуже
Как сообщается, сейчас Фицо на вертолете везут в больницу в Банска-Бистрице, поскольку до Братиславы слишком далеко и врачи могут не успеть выполнить реанимацию.
"В Роберта Фицо несколько раз стреляли, и в настоящее время его жизнь под угрозой. В данный момент его везут на вертолете в Банска-Бистрицу, поскольку до Братиславы добираться будет слишком долго из-за необходимости срочного вмешательства. Следующие несколько часов будут решающими", — говорится в сообщении.
Фицо ранен в результате стрельбы
Напомним, что 15 мая в Словакии произошла стрельба, где Роберт Фицо был ранен, когда он вышел к людям. Когда глава словакского правительства подошел к ним, кто-то из толпы крикнул "Роб, иди сюда", после чего раздалось пять выстрелов и Фицо упал на землю.
O момент da detenção do homem que moments antes disparou contra o Primeiro-Ministro da Eslováquia, Robert Fico. О присутствии сауд в primeiro-ministro ainda é reservado. pic.twitter.com/irMVUjOYj0— Hoje no Mundo Militar (@hoje_no) May 15, 2024
Как передает словацкий Denník N, в Фицо стрелял мужчина средних лет из зарегистрированного короткоствольного ружья. Его задержали сразу после стрельбы. Однако, по другой информации, в Гандлове, когда политик подошел к людям, только один человек держал антиправительственный плакат, который тоже мог быть потенциальным нападающим на Фицо.
Добавим, что незадолго до покушения на жизнь Фицо в Братиславе прошел масштабный антиправительственный пикет против руководящей словацкой партии SMER, возглавляемой словацким премьером.
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