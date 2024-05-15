У Словаччині поранили прем'єра Фіцо під час стрілянини
У Словаччині в середу 15 травня сталася стрілянина біля парламенту. Було поранено прем'єра країни Роберта Фіцо.
Про це інформує словацький Dennik.
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За інформацією від словацьких журналістів, стрілянина відбулася в будівлі парламенту, де уряд Фіцо проводив виїзне засідання.
Політика вже доправлено до лікарні. Як стало відомо, стан Фіцо важкий: в прем'єра стріляли тричі, кулі влучили в кінцівки, груди та живіт.
Про мотиви того, хто стріляв, наразі інформації немає. Самого нападника поліція та охорона Фіцо успішно затримала.
За інформацією свідків замаху на Фіцо, вони чули кілька пострілів, побачили чоловіка, якого затримувала поліція, а також, як співробітники служби безпеки штовхали когось в автомобіль і поїхали.
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