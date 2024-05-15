У Словаччині поранили прем'єра Фіцо під час стрілянини

Словацькі поліціянти та затриманий стрілець. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

У Словаччині в середу 15 травня сталася стрілянина біля парламенту. Було поранено прем'єра країни Роберта Фіцо.

Про це інформує словацький Dennik.

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За інформацією від словацьких журналістів, стрілянина відбулася в будівлі парламенту, де уряд Фіцо проводив виїзне засідання.

Охоронці Фіцо та поліція на місці інциденту. Джерело: REUTERS/Radovan Stoklasa

Політика вже доправлено до лікарні. Як стало відомо, стан Фіцо важкий: в прем'єра стріляли тричі, кулі влучили в кінцівки, груди та живіт.

Затримання стрільця. Джерело: REUTERS/Radovan Stoklasa

Про мотиви того, хто стріляв, наразі інформації немає. Самого нападника поліція та охорона Фіцо успішно затримала.

Поліцейські затримують стрільця. Джерело: REUTERS/Radovan Stoklasa

За інформацією свідків замаху на Фіцо, вони чули кілька пострілів, побачили чоловіка, якого затримувала поліція, а також, як співробітники служби безпеки штовхали когось в автомобіль і поїхали.

Роберт Фіцо — що варто знати

Джерело: REUTERS/Nadja Wohlleben

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