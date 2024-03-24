Президентські вибори в Словаччині — стало відомо, хто виграв у першому турі

Кандидат в президенти Словаччини Іван Корчок. Фото: AP

У Словаччині відбувся перший тур президентських виборів. Відомо, що перемогу отримав кандидат з прозахідними поглядами Іван Корчок, який раніше обіймав посаду міністр закордонних справ.

Про це пише Aktuality в неділю, 24 березня.

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За результатами голосування, 42,52% виборців віддали голос на користь Корчока.

Друге місце обійняв чинний спікер парламенту Словаччини та член керівної коаліції Петер Пеллегріні — з 37,03%.

Відомо, що другий тур президентських виборів відбудеться 6 квітня.

Що відомо про Івана Корчока

Корчок перебував на посаді міністра закордонних справ Словаччини протягом 2020-2022 років.

Він має підтримку парламентської опозиції та вважається рішучим прихильником України. У разі перемоги на виборах кандидат пообіцяв стати противагою уряду прем'єра Роберта Фіцо.

Нагадаємо, у столиці Словаччини Братиславі громадяни вийшли на протести проти дій уряду та на підтримку України. Раніше уряд заявив про плани відновити зв'язки з Росією.

Також ми писали, що Словаччина продовжила тимчасовий захист для біженців з України. Він буде діяти до березня 2025 року.