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Президентські вибори в Словаччині — стало відомо, хто виграв у першому турі

24 березня 2024 13:21
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Президентські вибори в Словаччині — стало відомо, хто виграв у першому турі
Кандидат в президенти Словаччини Іван Корчок. Фото: AP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Словаччині відбувся перший тур президентських виборів. Відомо, що перемогу отримав кандидат з прозахідними поглядами Іван Корчок, який раніше обіймав посаду міністр закордонних справ.

Про це пише Aktuality в неділю, 24 березня.

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За результатами голосування, 42,52% виборців віддали голос на користь Корчока. 

Друге місце обійняв чинний спікер парламенту Словаччини та член керівної коаліції Петер Пеллегріні — з 37,03%. 

Відомо, що другий тур президентських виборів відбудеться 6 квітня.

Що відомо про Івана Корчока

Корчок перебував на посаді міністра закордонних справ Словаччини протягом 2020-2022 років.

Він має підтримку парламентської опозиції та вважається рішучим прихильником України. У разі перемоги на виборах кандидат пообіцяв стати противагою уряду прем'єра Роберта Фіцо.

Нагадаємо, у столиці Словаччини Братиславі громадяни вийшли на протести проти дій уряду та на підтримку України. Раніше уряд заявив про плани відновити зв'язки з Росією.

Також ми писали, що Словаччина продовжила тимчасовий захист для біженців з України. Він буде діяти до березня 2025 року.

вибори
Словаччина
президент
Роберт Фіцо

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