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Польські фермери заблокували пункт пропуску на кордоні зі Словаччиною

15 березня 2024 13:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Польські фермери заблокували пункт пропуску на кордоні зі Словаччиною
Польський фермер на страйк. Фото: RMF24
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У п'ятницю, 15 березня, о 10:00 за місцевим часом на польсько-словацькому кордоні біля пункту пропуску Хижне польські фермери заблокували рух. Фермери висловили протест проти ввезення агропродукції з України та Росії, яка, на їхню думку, здійснюється через цей пункт пропуску.

Про це повідомляє видання Радіо Свобода з посиланням на місцеву владу гміни Яблонка у п'ятницю, 15 березня.

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Організатори акції попередили, що протест мають намір продовжувати до кінця березня, обмежуючи пропускну спроможність пункту до однієї вантажівки на годину. Водночас вони вказали, що заходи не торкнуться легкового та автобусного транспорту.

Місцева адміністрація гміни Яблонка через соціальні мережі попередила про можливі труднощі у русі транспорту через цей протест.

Радіо Свобода
Повідомлення Радіо Свободи. Фото: скриншот

Нагадаємо, польські фермери, які протестують на кордоні з Україною, заблокували рух пасажирських автобусів. На місце вирушив український консул у Любліні.

Пізніше міністр з питань відновлення Олександр Кубраков заявив, що такі дії неприйнятні стосовно українських громадян.

Польща
кордон
протести
Словаччина
страйк
прикордонники
фермери

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