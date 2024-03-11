Блокада границы с Украиной - польские фермеры останавливают пассажирские автобусы

Польские протестующие останавливают на границе пассажирские автобусы — реакция Кабмина
Польские протестующие и полиция блокируют движение автобусов, следующих в Польшу и обратно, на границе, задерживая людей без предоставления причин. Такие действия неприемлемы по отношению к украинским гражданам.
Об этом сообщил министр по вопросам восстановления Александр Кубраков в Twitter в понедельник, 11 марта.
На границе с Украиной останавливают пассажирские автобусы
Кубраков сообщил, что в условиях войны в Украине, среди пассажиров этих автобусов находятся женщины с детьми, социально уязвимые слои населения, возвращающиеся или отправляющиеся на службу военнослужащие, а также люди, которые находятся в пути.
Кубраков добавил, что использование таких людей в качестве заложников протеста выглядит неподобающе для цивилизованного общества.\
Отметим, в феврале на польско-украинской границе возобновились протесты, во время которых фермеры блокировали пункты пропуска и высыпали украинское зерно. Польские власти заявили о намерении найти и наказать виновных.
Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не будет закрывать границу с Украиной.
Ранее польские фермеры официально объявили о продолжении своих протестов и блокады границы. Митинги продлятся до 30 апреля 2024 года.
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