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Польские протестующие останавливают на границе пассажирские автобусы — реакция Кабмина

11 марта 2024 16:56
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Блокада границы с Украиной - польские фермеры останавливают пассажирские автобусы
Министр по восстановлению Украины Александр Кубраков. Фото: РБК-Украина
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Польские протестующие и полиция блокируют движение автобусов, следующих в Польшу и обратно, на границе, задерживая людей без предоставления причин. Такие действия неприемлемы по отношению к украинским гражданам.

Об этом сообщил министр по вопросам восстановления Александр Кубраков в Twitter в понедельник, 11 марта.

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Кубраков сообщил, что в условиях войны в Украине, среди пассажиров этих автобусов находятся женщины с детьми, социально уязвимые слои населения, возвращающиеся или отправляющиеся на службу военнослужащие, а также люди, которые находятся в пути.

Кубраков добавил, что использование таких людей в качестве заложников протеста выглядит неподобающе для цивилизованного общества.\

Блокада границы
Сообщение Александра Кубракова. Фото: скриншот

Отметим, в феврале на польско-украинской границе возобновились протесты, во время которых фермеры блокировали пункты пропуска и высыпали украинское зерно. Польские власти заявили о намерении найти и наказать виновных.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не будет закрывать границу с Украиной.

Ранее польские фермеры официально объявили о продолжении своих протестов и блокады границы. Митинги продлятся до 30 апреля 2024 года. 

Польша
граница
протесты
забастовка
фермеры
автобусы
блокада

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