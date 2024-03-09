Польские фермеры анонсировали масштабные акции протеста по всей стране

Протесты польских фермеров. Фото иллюстративное: WRP

Польские фермеры анонсировали новые масштабные протесты по всей стране. Они заявили, что перекроют все возможные пути передвижения в больших городах.

Об этом после встречи с премьер-министром Дональдом Туском заявил фермер Станислав Барна, передает корреспондент Радио Свобода.

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"Стоим дальше на баррикадах, протестуем. На 20 марта анонсируем протест во всей Польше, в каждой гмине, в каждом уезде", — подчеркнул Барна.

Он отметил, что с 07:00 до 19:00 вся Польша остановится. По его словам, дети не смогут добраться до школ, а работники не доедут до своих рабочих мест. Другого выбора, по его мнению, у протестующих нет.

"Наши хозяйства на грани банкротства, должны сделать все, чтобы правительство нас начало серьезно трактовать. Должны дожать, извиняемся за неудобства", — добавил Барна.

Следующая встреча правительства и фермеров

Стоит отметить, что следующая встреча правительства с протестующими фермерами должна пройти в понедельник. В ней примут участие около десяти представителей от аграриев.

В рамках этой встречи стороны должны выработать механизм компенсаций за зерно, которое остается на складах у фермеров.

Ранее мы рассказывали, что премьер-министр Польши Дональд Туск не будет закрывать границу с Украиной. В то же время протестующим фермерам был предложен ряд альтернативных решений: предоставление финансовой помощи, выкуп зерна и уступки в политике Европейского Союза.

Также польские фермеры официально объявили о продолжении своих протестов и блокады границы. Стало известно, что митинги продлятся до 30 апреля 2024 года.