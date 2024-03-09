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Польські фермери анонсували масштабні акції протесту по всій країні

9 березня 2024 18:23
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Польські фермери анонсували масштабні акції протесту по всій країні
Протести польських фермерів. Фото ілюстративне: WRP
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Польські фермери анонсували нові масштабні протести по всій країні. Вони заявили, що перекриють усі можливі шляхи пересування у великих містах.

Про це після зустрічі з премʼєр-міністром Дональдом Туском  заявив фермер Станіслав Барна, передає кореспондентка Радіо Свобода.

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"Стоїмо далі на барикадах, протестуємо. На 20 березня анонсуємо протест у всій Польщі, у кожній ґміні, в кожному повіті", — наголосив Барна.

Він зазначив, що від 07:00 до 19:00 уся Польща зупиниться. За його словами, діти не зможуть дістатися до шкіл, а працівники не доїдуть до своїх робочих місць. Іншого вибору, на його думку, у протестувальників нема.

"Наші господарства на межі банкрутства, мусимо зробити все, щоб уряд нас почав серйозно трактувати. Мусимо дотиснути, перепрошуємо за незручності", — додав Барна.

Наступна зустріч уряду і фермерів

Варто зазначити, що наступна зустріч уряду з протестуючими фермерами має відбутися в понеділок. У ній візьме участь близько десяти представників від аграріїв.

В рамках цієї зустрічі сторони мають напрацювати механізм компенсацій за зерно, яке залишається на складах у фермерів.

Раніше ми розповідали, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск не закриватиме кордон з Україною. Натомість протестуючим фермерам було запропоновано низку альтернативних рішень: надання фінансової допомоги, викуп зерна та поступки в політиці Європейського Союзу.

Також польські фермери офіційно оголосили про продовження своїх протестів та блокади кордону. Стало відомо, що мітинги продовжаться до 30 квітня 2024 року.

Польща
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Україна
фермери
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Дональд Туск

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