Фермери можуть розблокувати один з пунктів пропуску на кордоні — яка ситуація з чергами

Вантажівка на прикордонному КПП. Ілюстративне фото: ДПСУ

На українсько-польському кордоні тривають протести фермерів, які блокують рух вантажівок. Станом на суботу 9 березня, в чергах перебувають близько 2,3 тисячі фур. Однак у Державній прикордонній службі заявили, що аграрії планують тимчасово розблокувати один з пунктів пропуску.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

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"Станом на ранок, в чергах перебуває десь 2 300 вантажівок сукупно на всіх напрямках, де польські фермери ускладнюють або практично унеможливлюють проїзд вантажних транспортних засобів. Найбільше це навпроти КПП "Краківець" та "Ягодин", — вказав Демченко.

Речник зауважив, що зараз найскладніша ситуація на КПП "Ягодин" та "Шегині". Тут фермери взагалі не пропускають вантажівки з України. Проте з боку Польщі 70 фур змогли перетнути кордон на КПП "Ягодин" та ще 20 на "Шегині".

"Також сьогодні вночі від польської сторони ми отримали інформацію, що польські фермери, нібито, вирішили припинити тимчасово блокування руху у напрямку КПП "Краківець". За інформацією, яку нам повідомили, це може тривати десь до 13 числа. Але чи буде дотримано це, чи дійсно до 13 числа розблокують — будемо бачити", — додав представник ДПСУ.

За словами Демченка, перешкоджання руху автобусів та легкових авто на кордоні не зафіксовано. Крім того, без ускладнень перетинають кордон і гуманітарні вантажівки.

"Достеменно сказати, чи можуть вони (гуманітарні, чи інші важливі для України вантажі, — Ред.) безперешкодно прослідувати через ті блокадні місця — складно сказати, але те, що такі вантажі прибувають в наші пункти пропуску, то це так", — додав Демченко.

Нагадаємо, польські фермери офіційно оголосили про продовження своїх протестів та блокади кордону. Стало відомо, що мітинги триватимуть до 30 квітня 2024 року.

Також ми писали про те, що один з протестувальників зізнався, що аграрії брали хабарі у розмірі 1000 злотих від українських водіїв за пропуск фур. Відповідне відео, де фермер розповідає про корупцію на кордоні, поширили у мережі.