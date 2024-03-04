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Польські фермери брали хабарі з українських фур, щоб пропустити їх через кордон

4 березня 2024 17:37
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Польські фермери брали хабарі з українських фур, щоб пропустити їх через кордон
Черги з фур на кордоні. Ілюстративне фото: East News
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

На українсько-польському кордоні тривають протести фермерів, які блокують рух вантажівок. Один з протестувальників зізнався, що аграрії брали хабарі у розмірі 1000 злотих від українських водіїв за пропуск фур.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал "Политика Страны" в понеділок, 4 березня.

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Скриншот допису Политика Страны
Скриншот допису Политика Страны

Польські фермери брали по 1000 злотих з водіїв українських вантажівок

У мережі поширили відео, на якому один з протестувальників розповідає про так звану корупцію на кордоні. За його словами, були випадки, коли фермери отримали грошову винагороду від українських водіїв. Перевізники платили по 1000 злотих (близько 9400 гривень) аграріям.

За таку винагороду українські фури могли перетнути кордон. Зафільмували слова фермера українські водії.

Нагадаємо, 4 березня у чергах на кордоні з Польщею загалом на усіх КПП очікують на проїзд близько 2500 вантажівок.

Також ми писали, що 3 березня у мережі поширили відео, на якому видно декілька понівечених автівок для ЗСУ, зокрема в них потрощені вікна. Волонтери звинуватили польських фермерів у пошкодженні машин. Посольство України в Польщі вже встигло відреагувати на інформацію та пояснити, чи винні фермери у пошкодженні машин.

Польща
кордон
хабар
протести
Україна
вантажівки
фермери
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блокада

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