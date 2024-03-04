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Посольство України в Польщі відреагувало на інформацію про нищення авто для ЗСУ на кордоні

4 березня 2024 17:14
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Посольство України в Польщі відреагувало на інформацію про нищення авто для ЗСУ на кордоні
Побите авто для ЗСУ на кордоні з Польщею. Фото: скриншот з відео
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У соцмережах розповсюдили відео, де нібито колону авто, які були закуплені для потреб Збройних сил, побили польські фермери на кордоні. Посольство України в Польщі спростувало цю інформацію та заявило, що машини були понищені ще до прибуття на кордон.

Про це повідомила пресслужба посольства України в Польщі у Facebook в понеділок, 4 березня.

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За даними посольства, польські аграрії не мають відношення до побиття автівок для ЗСУ на кордоні, які стояли в черзі. Посадовці встановили, що машини були пошкоджені ще в країні, де вони закуплялися.

"Встановлено, що зазначені автомобілі були пошкоджені ще до прибуття на територію Республіки Польща в країні, звідки здійснювалася їх доставка. Наразі автомобілі вже знаходяться на території України. Польські аграрії не мають жодного відношення до ситуації, яка була висвітлена ЗМІ", — йдеться в повідомленні. 
 

Скриншот допису посольства
Скриншот допису посольства

Нагадаємо, 3 березня у мережі поширили відео, на якому видно декілька понівечених автівок для ЗСУ, зокрема в них потрощені вікна. Волонтери звинуватили польських фермерів у пошкодженні машин.

До цього на кордоні 23, 24 та 25 лютого поляки пошкодили вантаж з українським зерном. Було висипано агропродукцію на польській залізничній станції Дорогуськ та у селі Котомеж Куявсько-Поморського воєводства.

У ДПСУ розповіли, що станом на 4 березня у чергах на кордоні очікують на проїзд близько 2500 вантажівок. 

Польща
кордон
ЗСУ
протести
авто
Україна
фермери
блокада

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