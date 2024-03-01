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Народна депутатка розповіла, що стоїть за протестами польських фермерів

1 березня 2024 03:16
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Народна депутатка розповіла, що стоїть за протестами польських фермерів
Протест польских фермерів на кордоні.Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Народний депутат України Єлизавета Ясько назвала дві основні причини протестів польських фермерів. Це політичні процеси всередині самої Польщі, а також очевидна спроба Росії дестабілізувати ситуацію на заході.

Про це нардеп розповіла в інтервʼю Новини.LIVE.

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Єлизавета Ясько переконана, що у протестів польських фермерів є два компоненти. Перший — внутрішньо політичний. В коаліції премʼєр-міністра Польщі Туска є представники аграрних партій, тож той має лобіювати їхні інтереси. 

"Хоча загалом якщо ми подивимось на цифри нашої економічної співпраці, ми бачимо, що насправді все відносно стабільно і нормально відбувається. Але ж асоціації фермерів по польському законодавству мають право на протест — це вони й роблять", — повідомила Єлизавета Ясько.

Другий компонент це російське втручання. Адже країні-агресорці вигідно дестабілізувати ситуацію всередині Європи та зіпсувати стосунки України з сусідами.

"Є навіть інформація, що деякі представники польських фермерів отримують підтримку серйозну для проведення своїх акцій. Там повністю євроскептичні гасла, в тому числі й "Путін, поможи нам". Ну про що це може говорити? Звичайно це є частиною великої стратегії по розпалюванню ворожнечі, підриву стабільності всередині країн", — переконана народна депутатка.

Нагадаємо, віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що протести польських фермерів триватимуть ще довго.

Польща
протести
фермери
Росія
блокада

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