Народна депутатка розповіла, що стоїть за протестами польських фермерів

Протест польских фермерів на кордоні.Фото: google.com

Народний депутат України Єлизавета Ясько назвала дві основні причини протестів польських фермерів. Це політичні процеси всередині самої Польщі, а також очевидна спроба Росії дестабілізувати ситуацію на заході.

Про це нардеп розповіла в інтервʼю Новини.LIVE.

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Єлизавета Ясько переконана, що у протестів польських фермерів є два компоненти. Перший — внутрішньо політичний. В коаліції премʼєр-міністра Польщі Туска є представники аграрних партій, тож той має лобіювати їхні інтереси.

"Хоча загалом якщо ми подивимось на цифри нашої економічної співпраці, ми бачимо, що насправді все відносно стабільно і нормально відбувається. Але ж асоціації фермерів по польському законодавству мають право на протест — це вони й роблять", — повідомила Єлизавета Ясько.

Другий компонент це російське втручання. Адже країні-агресорці вигідно дестабілізувати ситуацію всередині Європи та зіпсувати стосунки України з сусідами.

"Є навіть інформація, що деякі представники польських фермерів отримують підтримку серйозну для проведення своїх акцій. Там повністю євроскептичні гасла, в тому числі й "Путін, поможи нам". Ну про що це може говорити? Звичайно це є частиною великої стратегії по розпалюванню ворожнечі, підриву стабільності всередині країн", — переконана народна депутатка.

Нагадаємо, віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що протести польських фермерів триватимуть ще довго.