Протести у Польщі — Стефанішина розповіла, як довго страйкуватимуть фермери

Протести у Польщі. Фото: DW

Віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина сказала, скільки часу триватимуть фермерські протести у Польщі. За її словами, результатами низки зустрічей української та польської влади є розуміння, що така ситуація зберігатиметься ще довго.

Про це вона заявила у вівторок, 27 лютого.

Читайте також:

Протести у Польщі — коли вони закінчаться

"Розуміємо, що ці протести на польській стороні не мають тенденції до завершення", — сказала вона та додала, що з української сторони ситуація контрольована, а влада працює над відкриттям нових коридорів експорту.

Як відомо, 27 лютого у центрі Варшави пройшла масштабна демонстрація. Серед вимог протестувальників: обмежити імпорт продовольства з України.

Нагадаємо, польські фермери хочуть заблокувати контрольно-пропускний пункт на кордоні з Литвою у п'ятницю, 1 березня. Вони будуть зупиняти та перевіряти автомобілі, які можуть перевозити українське зерно.

Також 25 лютого у Польщі на залізниці у селі Котомеж невідомі висипали десять вагонів української кукурудзи.