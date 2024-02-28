Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Протести у Польщі — Стефанішина розповіла, як довго страйкуватимуть фермери arrow

Протести у Польщі — Стефанішина розповіла, як довго страйкуватимуть фермери

28 лютого 2024 03:38
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Протести у Польщі — Стефанішина розповіла, як довго страйкуватимуть фермери
Протести у Польщі. Фото: DW
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина сказала, скільки часу триватимуть фермерські протести у Польщі. За її словами, результатами низки зустрічей української та польської влади є розуміння, що така ситуація зберігатиметься ще довго.

Про це вона заявила у вівторок, 27 лютого.

Читайте також:

Протести у Польщі — коли вони закінчаться

"Розуміємо, що ці протести на польській стороні не мають тенденції до завершення", — сказала вона та додала, що з української сторони ситуація контрольована, а влада працює над відкриттям нових коридорів експорту. 

Як відомо, 27 лютого у центрі Варшави пройшла масштабна демонстрація. Серед вимог протестувальників: обмежити імпорт продовольства з України. 

Нагадаємо, польські фермери хочуть заблокувати контрольно-пропускний пункт на кордоні з Литвою у п'ятницю, 1 березня. Вони будуть зупиняти та перевіряти автомобілі, які можуть перевозити українське зерно.

Також 25 лютого у Польщі на залізниці у селі Котомеж невідомі висипали десять вагонів української кукурудзи.

Польща
протести
фермери
зерно

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

14 лютого 2024

20:00 Юрист розповів про відповідальність за ігнорування повістки ТЦК з іншої області

15 лютого 2024

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

15 лютого 2024
Новина з відео

20:45 Медовик за 20 хвилин на сковороді — без розкачування коржів

20 лютого 2024

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік