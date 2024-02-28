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Протесты в Польше — Стефанишина рассказала, как долго будут бастовать фермеры

28 февраля 2024 03:38
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Протесты в Польше — Стефанишина рассказала, как долго будут бастовать фермеры
Протесты в Польше. Фото: DW
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сказала, сколько времени продлятся фермерские протесты в Польше. По ее словам, результатами ряда встреч украинской и польской власти понимание, что такая ситуация будет сохраняться еще долго.

Об этом она заявила во вторник, 27 февраля.

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"Понимаем, что эти протесты на польской стороне не имеют тенденции к завершению", — сказала она и добавила, что с украинской стороны ситуация контролируемая, а власти работают над открытием новых коридоров экспорта.

27 февраля в центре Варшавы прошла масштабная демонстрация. Среди требований протестующих ограничить импорт продовольствия из Украины.

Напомним, польские фермеры хотят заблокировать контрольно-пропускной пункт на границе с Литвой в пятницу, 1 марта. Они будут останавливать и проверять автомобили, перевозящие украинское зерно.

Также 25 февраля в Польше на железной дороге в селе Котомеж неизвестные высыпали десять вагонов украинской кукурузы.

Польша
протесты
фермеры
зерно

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