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Перекриті дороги, фаєри та солом'яний танк — у Варшаві проходить великий протест фермерів

27 лютого 2024 15:52
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Перекриті дороги, фаєри та солом'яний танк — у Варшаві проходить великий протест фермерів
Солом'яний танк у центрі Варшави. Фото: Ukrayina.pl
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У центрі польської столиці Варшави вирує масштабний протест фермерів через імпорт продовольства з України та "зелену політику" Європейського Союзу. Тисячі мітингувальників перекрили дороги й вулиці, відбулися сутички з поліцією.

Про це повідомляє видання Рolsatnews у вівторок, 27 лютого.

У Варшаві протестують фермери

Хода до Сейму почалася з кількох інцидентів — невідомі запалили фаєри на площі Дефілад і розпалили багаття. Поліції довелося втрутитися, внаслідок чого відбулося кілька сутичок. 

Учасники акції протести притягнули солом'яниий танк, на якому розмістили плакат, на якому можна побачити слово "Abrams". Нагадаємо, таку назву носять танки, які США надали Україні для війни проти Росії.

При цьому організатори повідомляють, що марш носить мирний характер.

"Буде трактор, буде підготовлено щось, на що ЗМІ обов'язково звернуть увагу, але не обов'язково те, що завдасть шкоди", — заявив голова Національної угоди профспілок фермерів і сільськогосподарських організацій Словомір Іздебський.

Фермери протестують через імпорт продовольства з України, а також проти політики "зеленого курсу" Європейського Союзу.

Раніше ми повідомляли, що польські фермери хочуть заблокувати контрольно-пропускний пункт на кордоні з Литвою у п'ятницю, 1 березня. Вони будуть зупиняти та перевіряти автомобілі, які можуть перевозити українське зерно.

Також 25 лютого у Польщі на залізниці у селі Котомеж невідомі висипали десять вагонів української кукурудзи.

Польща
мітинг
протести
Україна
танки
фермери
Варшава

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