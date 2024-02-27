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Перекрытые дороги, файеры и соломенный танк — в Варшаве проходит большой протест фермеров

27 февраля 2024 15:52
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Перекрытые дороги, файеры и соломенный танк — в Варшаве проходит большой протест фермеров
Соломенный танк в центре Варшавы. Фото: Ukrayina.pl
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В центре польской столицы Варшавы бушует масштабный протест фермеров из-за импорта продовольствия из Украины и "зеленой политики" Европейского Союза. Тысячи митингующих перекрыли дороги и улицы, произошли столкновения с полицией.

Об этом сообщает издание Рolsatnews во вторник, 27 февраля.

В Варшаве протестуют фермеры

Шествие к Сейму началось с нескольких инцидентов — неизвестные зажгли файеры на площади Дефилад и разожгли костер. Полиции пришлось вмешаться, в результате чего произошло несколько столкновений.

Участники акции протесты привлекли соломенный танк, на котором разместили плакат, на котором можно увидеть слово "Abrams". Напомним, такое название носят танки, которые США предоставили Украине для войны против России.

При этом организаторы сообщают, что марш носит мирный характер.

"Будет трактор, будет подготовлено что-то, на что СМИ обязательно обратят внимание, но не обязательно то, что нанесет ущерб", — заявил глава Национального соглашения профсоюзов фермеров и сельскохозяйственных организаций Словомир Издебский.

Фермеры протестуют из-за импорта продовольствия из Украины, а также против политики "зеленого курса" Европейского Союза.

Ранее сообщалось, что польские фермеры хотят заблокировать контрольно-пропускной пункт на границе с Литвой в пятницу, 1 марта. Они будут останавливать и проверять автомобили, перевозящие украинское зерно.

Также 25 февраля в Польше на железной дороге в селе Котомеж неизвестные высыпали десять вагонов украинской кукурузы.

Польша
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Украина
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Варшава

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