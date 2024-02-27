У ДПСУ назвали кількість вантажівок, які стоять в черзі на кордоні з Польщею

Черги з вантажівок на кордоні з Польщею. Ілюстративне фото: Суспільне

На українсько-польському кордоні тривають протести фермерів, які блокують рух вантажівок. Станом на вівторок, 27 лютого, в чергах стоїть понад 2 тисячі фур.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Ситуація з чергами з вантажівок на кордоні з Польщею

Демченко заявив, що поляки продовжують блокаду кордону і наразі в'їзду в Україну чекають 2100 вантажівок. За словами речника, триває перешкоджання руху на наступних пропускних пунктах:

"Ягодин";

"Устилуг";

"Угринів";

"Рава-Руська";

"Краківець";

"Шегині".

Блокада кордону з Польщею — що відомо

Нагадаємо, 20 лютого польські фермери влаштували масову акцію протесту і перекрили шість пунктів пропуску на кордоні з Україною.

23 лютого польські протестувальники зіпсували українську агропродукцію. Невідомі розсипали ріпак з трьох зерновозів, які прямували до німецького Гамбургу.



24 лютого поляки вчергове пошкодили вантаж з українським зерном. Цього разу невідомі висипали агропродукцію на польській залізничній станції Дорогуськ.



25 лютого висипали щонайменше десять вагонів української кукурудзи у селі Котомеж Куявсько-Поморського воєводства.

Президент Володимир Зеленський прокоментував блокаду польсько-українського кордону. Голова держави наголосив, що якщо кроки розв'язання проблеми з Польщею не знайдуться, Україна захищатиме свій бізнес.

Вже 26 лютого польські аграрії оголосили, що хочуть заблокувати КПП на кордоні з Литвою з 1 березня. Фермери будуть зупиняти та перевіряти автомобілі, які можуть перевозити українське зерно.