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В ГПСУ назвали количество грузовиков, стоящих в очереди на границе с Польшей

27 февраля 2024 12:24
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В ГПСУ назвали количество грузовиков, стоящих в очереди на границе с Польшей
Очереди из грузовиков на границе с Польшей. Иллюстративное фото: Суспільне
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

На украинско-польской границе продолжаются протесты фермеров, блокирующих движение грузовиков. По состоянию на вторник, 27 февраля, в очередях стоит более 2 тысяч фур.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Ситуация с очередями из грузовиков на границе с Польшей

Демченко заявил, что поляки продолжают блокаду границы и в настоящее время въезда в Украину ожидают 2100 грузовиков. По словам спикера, продолжается препятствие движения на следующих пропускных пунктах:

  • "Ягодин";
  • "Устилуг";
  • "Угринов";
  • "Рава-Русская";
  • "Краковец";
  • "Шегини".

Блокада границы с Польшей — что известно

Напомним, 20 февраля польские фермеры устроили массовую акцию протеста и перекрыли шесть пунктов пропуска на границе с Украиной.

23 февраля польские протестующие испортили украинскую агропродукцию. Неизвестные рассыпали рапс из трех зерновозов, направлявшихся в немецкий Гамбург.

24 февраля поляки в очередной раз повредили груз с украинским зерном. На этот раз неизвестные высыпали агропродукцию на польской железнодорожной станции Дорогуск.

25 февраля высыпали по меньшей мере десять вагонов украинской кукурузы в селе Котомеж Куявско-Поморского воеводства.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал блокаду польско-украинской границы. Глава государства подчеркнул, что если шаги по решению проблемы с Польшей не найдутся, Украина будет защищать свой бизнес.

Уже 26 февраля польские аграрии объявили, что хотят заблокировать КПП на границе с Литвой с 1 марта. Фермеры будут останавливать и проверять автомобили, перевозящие украинское зерно.

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