В ГПСУ назвали количество грузовиков, стоящих в очереди на границе с Польшей
На украинско-польской границе продолжаются протесты фермеров, блокирующих движение грузовиков. По состоянию на вторник, 27 февраля, в очередях стоит более 2 тысяч фур.
Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.
Ситуация с очередями из грузовиков на границе с Польшей
Демченко заявил, что поляки продолжают блокаду границы и в настоящее время въезда в Украину ожидают 2100 грузовиков. По словам спикера, продолжается препятствие движения на следующих пропускных пунктах:
- "Ягодин";
- "Устилуг";
- "Угринов";
- "Рава-Русская";
- "Краковец";
- "Шегини".
Блокада границы с Польшей — что известно
Напомним, 20 февраля польские фермеры устроили массовую акцию протеста и перекрыли шесть пунктов пропуска на границе с Украиной.
23 февраля польские протестующие испортили украинскую агропродукцию. Неизвестные рассыпали рапс из трех зерновозов, направлявшихся в немецкий Гамбург.
24 февраля поляки в очередной раз повредили груз с украинским зерном. На этот раз неизвестные высыпали агропродукцию на польской железнодорожной станции Дорогуск.
25 февраля высыпали по меньшей мере десять вагонов украинской кукурузы в селе Котомеж Куявско-Поморского воеводства.
Президент Владимир Зеленский прокомментировал блокаду польско-украинской границы. Глава государства подчеркнул, что если шаги по решению проблемы с Польшей не найдутся, Украина будет защищать свой бизнес.
Уже 26 февраля польские аграрии объявили, что хотят заблокировать КПП на границе с Литвой с 1 марта. Фермеры будут останавливать и проверять автомобили, перевозящие украинское зерно.
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