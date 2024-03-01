Народная депутат рассказала, что стоит за протестами польских фермеров

Протест польских фермеров на границе. Фото: google.com

Народный депутат Украины Елизавета Ясько назвала две основные причины протестов польских фермеров. Это политические процессы внутри самой Польши, а также очевидная попытка России дестабилизировать ситуацию на западе.

Об этом нардеп рассказала в интервью Новини.LIVE.

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Елизавета Ясько убеждена, что у протестов польских фермеров есть два компонента. Первый — внутренне политический. В коалиции премьер-министра Польши Туска есть представители аграрных партий, поэтому тот должен лоббировать их интересы.

"Хотя в общем если мы посмотрим на цифры нашего экономического сотрудничества, мы видим, что на самом деле все относительно стабильно и нормально происходит. Но ведь ассоциации фермеров по польскому законодательству имеют право на протест — это они и делают", — сообщила Елизавета Ясько.

Второй компонент – это русское вмешательство. Ведь стране-агрессорцы выгодно дестабилизировать ситуацию внутри Европы и испортить отношения Украины с соседями.

"Есть даже информация, что некоторые представители польских фермеров получают серьезную поддержку для проведения своих акций. Там полностью евроскептические лозунги, в том числе и "Путин, помоги нам". Ну о чем это может говорить? Конечно это является частью большой стратегии по разжиганию вражды, подрыва стабильности внутри страны", — убеждена народная депутат.

Напомним, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что протесты польских фермеров будут продолжаться еще долго.