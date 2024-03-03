Протести тривають — на кордоні польські фермери побили авто для ЗСУ

Побите авто для ЗСУ. Фото: скриншот з відео

На українсько-польському кордоні тривають протести аграріїв. Фермери обмежують рух не лише вантажівок з агропродукцією, а й фур з авто, які закуплені для Збройних сил. Крім того, протестувальники побили декілька автівок, які прямували на фронт для українських воїнів.

Про це повідомив волонтер Назар Смик у Facebook в неділю, 3 березня.

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У соцмережі поширили відео, на якому видно декілька понівечених автівок, зокрема в них потрощені вікна. Польські фермери під час протестів побили машини, що були призначені для ЗСУ.

Також, як повідомляють волонтери, аграрії блокують рух техніки, яка закуплена для допомоги українським воїнам.

"У***ни фермери знову не пускають вантажівки для наших військових. 2 фури", — написав Смик.

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Скриншот допису волонтера

Блокада кордону з Польщею — що відомо

Нагадаємо, польські фермери вже кілька тижнів блокують кордон з Україною. Вони не пропускають через КПП вантажівки, а також знищують українську сільгосппродукцію.

Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції і відмова Польщі від європейського зеленого курсу.



23, 24 та 25 лютого поляки пошкодили вантаж з українським зерном. Було висипано агропродукцію на польській залізничній станції Дорогуськ та у селі Котомеж Куявсько-Поморського воєводства.

Вже 1 березня протестувальники на кордоні з Україною заблокували рух вантажівок на КПП "Медика — Шегині".